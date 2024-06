Wielu z nas spędza każdego dnia po kilka godzin wpatrzonym w ekrany. Czy to do pracy, czy do rozrywki — monitory stały się naszą codziennością. Samsung jest jednym z topowych producentów w tej kategorii sprzętowej. Gigant właśnie zaprezentował nowe linie ich popularnych monitorów Odyssey OLED, Smart oraz ViewFinity. Jeżeli oczekujecie wielkiej rewolucji względem zeszłorocznych propozycji to możecie się mocno rozczarować. Koreańczycy bowiem zamiast wynajdować koło na nowo, konsekwentnie dopracowują i dopieszczają swoje produkty.

Samsung Odyssey OLED 2024: dwa nowe monitory, które są krokiem ku perfekcji

Seria monitorów Odyssey OLED cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku do portfolio produktów dołączają dwa nowe warianty: 32-calowy Odyssey OLED G8 oraz 27-calowy Odyssey OLED G6. Pierwszy z nich oferuje rozdzielczość 4K UHD, odświeżanie na poziomie 240 Hz i rekordowo niski czas reakcji (0,03ms). Drugi zaś czaruje równie niskim czasem reakcji — a ten idzie wespół z rozdzielczością QHD i odświeżaniem na poziomie 360 Hz. W tym roku jednak model G8 jest pierwszym monitorem OLEDowym kierowanym ku graczom, który doczekał się wsparcia sztucznej inteligencji. Pozwala ona m.in. na skalowanie treści czy wsparcie Samsung Game Hub.

Co jednak najważniejsze: nowe monitory wyposażone są w autorską technologię która ma ochronić przed wypalaniem ekranu — Samsung OLED Safeguard+.

Technologia ta jest pierwszą na świecie, zapobiegającą powstawaniu obrazu-widmo poprzez zastosowanie pulsującej cewki cieplnej do monitora. Dodatkowo, system dynamicznego chłodzenia (ang. Dynamic Cooling System) zapobiega powstawaniu widma poprzez obniżenie temperatury rdzenia. Rozwiązanie odparowuje i skrapla ciecz chłodzącą, aby rozproszyć energię cieplną pięć razy skuteczniej niż starsza metoda arkusza grafitowego.

Co istotne — oba monitory oferują jasność na średnim poziomie 250 nitów, a także wsparcie FreeSync Premium Pro który dba o jak najlepsze wyświetlanie nawet dynamicznych scen.

Samsung ViewFinity: łakomy kąsek dla twórców

ViewFinity to linia urządzeń kierowana przede wszystkim ku profesjonalistom. W tym roku zasilą ją trzy serie: ViewFinity S8, S7 oraz S6. Pierwszy z nich dostępny jest w wariantach 27" i 32" — i oba oferują rozdzielczość 4K, odświeżanie 60Hz i średnią jasność na poziomie 350 nitów. To model który wyróżnia hub USB z wygodnym dostępem oraz regulowana podstawa, zaś jeden z modeli ma dodatkowego asa w rękawie. Przełącznik KVD, który pozwala łatwo przełączać się między urządzeniami, a także USB-C oferujące ładowanie do 90W.

Seria S7 to warianty 27" i 32" które oferują identyczną rozdzielczość, jasność oraz odświeżanie — jednak zabrakło w nich miejsca na jakiekolwiek dodatki. Najbardziej podstawowymi w tym zestawieniu są monitory ViewFinity 6, które doczekały się wersji 24", 27" oraz 32". Oferują one rozdzielczość QHD, odświeżanie na poziomie 100 Hz i średnią jasność na poziomie 350 nitów. Co ważne: posiadają one hub USB, i regulowaną podstawę — a jeden z modeli ma także dostęp do przełącznika KVN oraz ładowania USB-C.

Nowe monitory Smart od Samsunga. Teraz oferują jeszcze więcej

Poza serią Odyssey, gigant odświeżył także swoją linię monitorów Smart. W tym roku trafiają do niej trzy modele: M8, M7 oraz M5. I wszystkie są udoskonaloną wersją tego, co miłośnicy produktów marki już dobrze znają.

Pierwszy z nich to 32-calowy monitor o rozdzielczości 4K UGD, który tym razem oferuje nowe funkcje AI dzięki nowemu procesorowi. Dzięki temu ekran potrafi skalować niskiej rozdzielczości treści tak, by prezentowały się jak najlepiej. Ponadto Active Voice Amplifier Pro dzięki zaawansowanym algorytmom pozwala wycinać szumy i "wyciągać" dialogi, by były jak najwyraźniej słyszalne. Wisienką na torcie jest wsparcie trybu 360* Audio, który wespół ze słuchawkami Galaxy Buds tworzy immersyjną przestrzeń dźwiękową.

Monitor M7 dostępny jest w dwóch wariantach: 32" i 43". Oba oferują rozdzielczość 4K UHD oraz jasność na średnim poziomie 300 nitów. Model M5 zaś dostępny jest w warantach 27" oraz 32" — w obu przypadkach oferując rozdzielczość FHD i jasność na średnim poziomie 250 nitów.

Elementem wyróżniającym całą tę linię jest obecność tam aplikacji Smart TV, dzięki którym nawet bez podłączania jakiegokolwiek urządzenia możemy mieć dostęp do całego szeregu treści.