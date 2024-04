UFO w Polsce! Netflix wpadł na świetny pomysł!

Netflix lubuje się w realizowaniu nietypowych produkcji i "Projekt UFO" z pewnością do nich należy. Co wiemy o nowym serialu?

Netflix zapowiedział kilka nowych projektów, które jeszcze w tym roku pojawią się na platformie. Wśród nich jest thriller "Kolory zła: Czerwień" z Jakubem Gierszałem, o którym możecie przeczytać w osobnym wpisie, ale uwagę przyciągają także inne produkcje. Świeżo przedstawiony serial "Projekt UFO" może być na tę chwilę wszystkim - trudno odgadnąć, w jaką stronę skieruje się fabuła i format tego projektu, ale same założenia wydają się być naprawdę ciekawe.

Projekt UFO - o czym będzie serial

W latach 80. ubiegłego wieku, gdy plotki o lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii się rozpowszechniły, światło dzienne ujrzy wyjątkowa historia dwóch nieprzeciętnych mężczyzn. Pierwszy to była gwiazda telewizyjna, którego popularność już dawno minęła, a drugi – entuzjasta istot pozaziemskich, zafascynowany tajemnicami kosmosu.

Wspólnie postanowili podjąć niezwykłą misję poznania prawdy o tajemniczych istotach, które rzekomo przybyły na Ziemię. Ich wysiłki nie ograniczały się jednak jedynie do osobistego zainteresowania – stali się centrum gorących dyskusji, wciągając w swoje zapędy każdego, kto znalazł się w ich bliskim otoczeniu.

Wkrótce jednak ich starania spotkały się z oporem. Potężny polityk, widząc w całej sytuacji okazję do wzmocnienia swojej władzy, postanowi wykorzystać zjawiska paranormalne jako narzędzie manipulacji społeczeństwem. Rozpocznie się walka nie tylko o prawdę, ale i o kontrolę nad narracją, która mogła kształtować losy całego kraju.

Pomysł na serial Projekt UFO - kulisy powstania

Serial czerpie inspirację z prawdziwych wydarzeń, lecz nie jest ich dosłownym odzwierciedleniem - stanowi fabularyzację autentycznej historii. "Historia o przybyciu UFO do Polski to pomysł oryginalny sam w sobie, natomiast naszym serialem chcemy wpisać się w znane z popkultury narracje o obcych i ich inwazjach. Dodajemy do tego polski akcent, bawiąc się schematami i czerpiąc ze znanych filmów i książek" - podkreśla Kasper Bajon, reżyser i scenarzysta serialu "Projekt UFO". Za produkcję odpowiada firma Telemark i producentka Anna Kępińska.

Serial opowiada o tęsknocie za tajemnicą i odkrywaniu prawdy. Jest to też opowieść o samotności - nie tylko tutaj na ziemi, ale i we wszechświecie. Młodsi widzowie w serialu mogą dostrzec historię o fake newsach i o tym, jak błyskawicznie, niczym wirus, rozprzestrzeniają się i zawłaszczają prawdę. Zależy nam, aby ta historia pobudzała do refleksji, stawiając przed widzami wiele istotnych pytań - podkreśla Anna Kępińska.

Projekt UFO - data premiery i obsada

Netflix trzyma karty blisko siebie. Nie została jeszcze ujawniona pełna obsada ani dokładna data pojawienia się serialu. Wiemy, że Premiera miniserialu zaplanowana jest na jesień 2024 roku, ale dokładniejszy termin zostanie ujawniony dopiero później. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość, bo najnowszy serial Netflix "Projekt UFO" z Piotrem Adamczykiem, Mateuszem Kościukiewiczem, Julią Kijowską i Mają Ostaszewską w rolach głównych trafi na ekrany dopiero jesienią. W mediach społecznościowych zaprezentowano natomiast krótką wideo zapowiedź:

"Wyobraźcie sobie państwo, że budzicie się, włączacie telewizor, a wszędzie informacja, że w Polsce pojawiło się UFO. No i jak? Uwierzylibyście? Pewnie tak nie do końca." - mówi w materiale wideo Piotr Adamczyk grający jedną z głównych ról w serialu.

"Projekt UFO" powstaje według pomysłu Kaspra Bajona, scenarzysty "Wielkiej Wody". Bajon będzie też reżyserować nowy serial i będzie to jego debiut w tej roli. Zaufanie i współpraca z twórcą owocuje powierzeniem całego projektu właśnie jemu, a nie dzieje się to przypadkowo, bo oprócz znakomitej "Wielkiej Wody", to właśnie Kasper Bajon był współtwórcą historii "Rojsta", który został przejęty przez Netfliksa od konkurencyjnej platformy, by nakręcić dwie nowe serie znacząco rozbudowujące świat i fabułę pierwszego i jedynego polskiego serialu Showmax.