Challengers

Tashi Duncan (Zendaya), znana kiedyś jako złote dziecko tenisa, teraz staje się bezkompromisową trenerką po kontuzji. Jej mąż (Mike Faist) to mistrz tenisa, który doświadcza kryzysu zawodowego. Gdy postanawia mu pomóc, oboje spotykają się z niespodzianką - ich przeciwnikiem staje się Patrick (Josh O'Connor), były przyjaciel i dawny chłopak Tashi. W miarę jak napięcie rośnie, a przeszłość miesza się z teraźniejszością, Tashi musi zadać sobie pytanie o cenę zwycięstwa.

W kinach 0d 26 kwietnia

Niepokalana

Siostra zakonna Cecyllia trafia do włoskiego klasztoru i od razu ma niepokojące przeczucia. Po odkryciu swojej ciąży, lekarz potwierdza niezwykłe poczęcie, co wzbudza plotki o cudzie w klasztorze. Reżyser Michael Mohan postanowił zmienić kontrowersyjnie zakończenie, które rzuca światło na los dziecka młodej zakonnicy.

W kinach 0d 26 kwietnia

Mój pies Artur

Michael Light, grany przez Marka Wahlberga, to pasjonat sportu i adrenaliny, który stanął przed swoim życiowym wyzwaniem. Razem ze swoją trzyosobową ekipą, przystępuje do Mistrzostw Świata w Rajdach Przygodowych na Dominikanie. Podczas dziesięciodniowych zmagań, które obejmują pokonanie prawie 700 kilometrów pieszo, kajakami i na rowerze, Light nie przewiduje, że dołączy do nich niezwykły czwóronożny towarzysz - bohaterski pies o imieniu Artur.

W kinach 0d 26 kwietnia

Niedaleko pada jabłko

Serial oparty na bestsellerze Liane Moriarty, "Niedaleko pada jabłko", przedstawia historię rodziny Delaneyów, którzy wydają się być wzorem harmonii i szczęścia. Stan i Joy, dumni z osiągnięć w karierze tenisowych trenerów, sprzedają swoją renomowaną szkołę, aby cieszyć się spokojną emeryturą. Jednak spokój rodzinny zostaje zakłócony, gdy do ich życia wkracza tajemnicza, ranna młoda kobieta. Wraz z jej pojawieniem się, na jaw zaczynają wychodzić ukryte tajemnice i napięcia w "idealnym" małżeństwie Delaneyów, a gdy Joy niespodziewanie znika, dzieci są zmuszone zbadać głęboko skrywane rodzinne sekrety.

Na SkyShowtime od 23 kwietnia

Vigil 2. sezon

Serial "Vigil", tworzony przez zespół znanego z "Line of Duty", przenosi nas z wnętrz łodzi podwodnych do plenerów Bliskiego Wschodu. Tam Amy Silvia prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego testu broni, który zakończył się śmiercią sojuszników z krajów arabskich. Stawiając przed nami istotne pytanie, czy Amy oprze się presji politycznej i doprowadzi sprawę do końca docierając do prawdy?

Na CANAL+online od 24 kwietnia

Martwi detektywi

Serial przedstawia niezwykłą historię Charlesa Rowlanda i Edwina Payne'a, duchów dwóch chłopców, którzy zamiast przejść do zaświatów, zostają na Ziemi, by rozwiązywać nadprzyrodzone zagadki kryminalne. W swoich przygodach są wspierani przez jasnowidzkę Crystal i jej przyjaciółkę Niko, którzy pomagają im odkrywać najmroczniejsze tajemnice świata umarłych. W rolach głównych zobaczymy George'a Rexstrewa i Jaydena Revriego.

Na Netflix od 25 kwietnia

Sekretne życie ośmiornic

Ośmiornice, zamieszkujące różne środowiska morskie od tropikalnych raf po lodowate wody, są niezwykłymi stworzeniami o cechach przypisywanych ludziom. Wykazują inteligencję, społeczność, dociekliwość oraz zdolność do współpracy z innymi gatunkami. Budują skomplikowane struktury, korzystają z narzędzi i przejawiają różnorodne osobowości - od odwagi po nieśmiałość. Ich zdolność do szybkiej zmiany koloru, faktury skóry i kształtu ciała jest fascynująca. Badania nad nimi odkrywają coraz więcej informacji na temat ich świadomości, procesów decyzyjnych i unikatowych charakterów.

Na Disney+ od 22 kwietnia