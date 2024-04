Tylko u nas możecie poznać szczegóły i zobaczyć zwiastun filmu "Kolory Zła: Czerwień" - w produkcji Netfliksa zobaczymy m. in. Jakuba Gierszała, Maję Ostaszewską i Zofię Jastrzębską.

Mroczny thriller "Kolory zła: Czerwień", którego premiera odbędzie się pod koniec maja, oparty jest na bestsellerowej powieści Małgorzaty Oliwii-Sobczak. Reżyserią tego filmu zajął się Adrian Panek, a w głównych rolach zobaczymy Jakuba Gierszała i Maję Ostaszewską, którzy będą rozwiązywać tajemnicze śledztwo. Znający tę historię z kart książki zdają sobie sprawę, że to przewrotna historia, pełna mylących, lecz wiarygodnych tropów i zwrotów akcji, prowadzących do skomplikowanego rozwiązania. Czy dla osób po lekturze też przygotowano pewnie niespodzianki? Na to wygląda!

Kolory zła: Czerwień - o czym jest film?

Film przenosi nas nad polskie wybrzeże, odsłaniając je z zupełnie nowej, mrocznej perspektywy. Główny wątek skupia się na dwóch młodych kobietach zamordowanych w niemal identycznych okolicznościach w przeciągu siedemnastu lat. Prokurator Leopold Bilski oraz sędzia, matka jednej z ofiar, prowadzą śledztwo, odkrywając coraz to nowe, mroczne tropy. Ich wspólna determinacja w dążeniu do poznania prawdy prowadzi ich do niebezpiecznych miejsc, o których wcześniej nie mieli pojęcia.

Jakub Gierszał wciela się w rolę ambitnego prokuratora, który nie cofnie się przed niczym, aby doprowadzić sprawiedliwość. Maja Ostaszewska gra matkę ofiary, silną i niezależną, gotową pójść na skraj świata, aby znaleźć sprawiedliwość dla swojej córki. W obsadzie znajdują się również znane twarze, takie jak Zofia Jastrzębska, Wojciech Zieliński czy Andrzej Konopka.

Zwiastun filmu Kolory zła: Czerwień

Zwiastun filmu "Kolory zła: Czerwień" obiecuje nam niemały dreszczyk emocji podczas seansu i szykuje do rozwiązywania trudnej zagadki. Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że twórcy przygotowują nieoczekiwane zwroty akcji sugerując pewne rozwiązania, by później przedstawić pewne wydarzenia zupełnie inaczej. Scenariusz został napisany przez Łukasza M. Maciejewskiego i Adriana Panka w oparciu o książkę o tym samym tytule. Produkcją zajęli się Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham z Aurum Film.

Film "Kolory zła: Czerwień" pojawi się na Netflix 29 maja.