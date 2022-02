Jeśli wydaje Wam się, że nie jest to pierwszy raz, gdy w Polsce powstaje serial na podstawie książki Harlana Cobena i w dodatku trafia on na Netfliksa, to macie rację. W 2020 roku debiutował "W głębi lasu" z Grzegorzem Damięckim i Agnieszką Grochowską w rolach głównych. Co ciekawe, aktorzy wrócą także w najnowszej produkcji. Poza nimi oraz wymienionymi wcześniej Magdaleną Boczarską i Leszkiem Lichotą w obsadzie znaleźli się Mirosław Zbrojewicz, Wiktoria Gorodeckaja, Bartłomiej Topa, Tomasz Drabik, Barbara Jonak oraz aktorzy młodego pokolenia: Krzysztof Oleksyn, Agata Łabno, Marta Piętka, Jakub Pruski i Mikołaj Śliwa.

Zachowaj spokój - o czym opowiada nowy polsi serial Netflix

Serial będzie skupiał się na wydarzeniach wewnątrz zamożnego osiedla, gdzie sąsiedzi pozostają w bliskich relacjach budując lokalną społeczność i starając się wieść spokojne życie. Jest ono jednak przerwane tragicznym zdarzeniem - bez śladu znika 18-letni Adam. Sprawą szybko przejmują się wszyscy członkowie społeczności - rodzice będą starali się zrobić wszystko, by chronić swoje dzieci, ale te u progu dorosłości postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie zająć się wyjaśnieniem tego zaginięcia.

Twórcy serialu Zachowaj spokój

Podobnie jak "W głębi lasu", także i "Zachowaj spokój" będzie mini-serią. Zaplanowanych zostało 6 odcinków i możemy zakładać, że sytuacja będzie analogiczna do poprzedniego serialu, więc nie powinniśmy spodziewać się jakiekolwiek kontynuacji. Takie okoliczności powinny sprzyjać opowiedzeniu historii od początku do końca w jak najlepszej formie. Produkcją serialu zajmuje się ATM Grupa, a reżyserują Michał Gazda i Bartosz Konopka. Za scenariusz odpowiadają Agata Malesińska i Wojciech Miłoszewski, zaś producentami są Andrzej Muszyński oraz Harlan Coben.

Pozostałą część ekipy stanowią Tomasz Augustynek, Piotr Niemyjski (zdjęcia); Paweł Jarzębski (scenografia); Malwina Musialska (charakteryzacja); Marta Ostrowicz (kostiumy); Smolik (muzyka); Monika Krzanowska, Maciej Pawłowski (dźwięk); Piotr Kmiecik (montaż); Viola Borcuch (reżyseria obsady); Artur Kowalewski (producent kreatywny); Dagmara Bończyk (producentka liniowa).

Zwiastun serialu Zachowaj spokój. Kiedy premiera?

Netflix nie potwierdził na razie daty premiery serialu, zapowiedział jedynie, że pojawi się jeszcze w tym roku na platformie. Powyżej możecie jednak obejrzeć pierwszą zapowiedź wideo nowej produkcji. Nie usłyszycie w niej ani jednego słowa, co jest ciekawy zabiegiem, a całość wprowadza oczywiście atmosferę niepokoju i czającego się tuż za rogiem niebezpieczeństwa.

Polskie produkcje Netflix w 2022 r.

Netflix szykuje wiele polskich premier, wśród których znajduje się serial "Krakowskie potwory" przybliżający widzom tematykę wierzeń słowiańskich i krakowskich legend - pierwszy sezon pojawi się na platformie wiosną tego roku. Powstaje także mini seria "Królowa" z Andrzejem Sewerynem w roli głównej, wcieli się w Sylwestra oraz Lorettę - drag queen, w którą przeistacza się wieczorami. Po wyjeździe z kraju realizował on swoje plany w Paryżu, ale choroba córki sprowadzi go z powrotem do Polski.