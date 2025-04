Programujesz? Masz szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród!

Jeszcze do 18 maja macie czas, by zgłosić chęć udziału w nowej edycji Gigathonu – konkursu dla młodych programistów. Do wygrania są super nagrody, a Antyweb patronuje medialnie temu wydarzeniu.

Masz od 7 do 18 lat? Czas na ekscytującą przygodę! Dołącz do najnowszej edycji Gigathonu i pokaż, jakie wyzwania programistyczne możesz pokonać. To nie tylko fantastyczna zabawa, ale również okazja, by zdobyć niesamowite nagrody, w tym nowoczesne laptopy, komputery stacjonarne oraz akcesoria komputerowe.

– 24 marca wystartowały zapisy do trzeciej edycji Gigathonu – ogólnopolskiego konkursu programistycznego dla dzieci i młodzieży, który w poprzednich latach przyciągnął uwagę kilku tysięcy młodych programistów, chcących sprawdzić swoje siły w kodowaniu, walcząc jednocześnie o atrakcyjne nagrody. W tym roku zasady nieco się zmieniają, gdyż przed uczestnikami są trzy etapy. Pierwszym z nich jest quiz, po zakwalifikowaniu się do II etapu, uczestnik otrzymuje zadanie do samodzielnego rozwiązania w domu. Warszawski finał to starcie najlepszej 20-tki z każdej kategorii wiekowej.

Nie zmieniają się za to kategorie wiekowe: 7-9, 10-12, 13-15 oraz 16-18 lat. W przypadku uczestników w wieku 7-9 lat zadania przygotowywane są w środowisku Minecraft Education, które jest dobrze znane przez najmłodszych. Osoby w wieku 10-12 wykonują zadania w Scratchu, który jest jednym z najpopularniejszych środowisk programistycznych. Z kolei na najstarszych pasjonatów kodowania, w wieku od 13 do 18 lat, czekają zadania w popularnych językach programowania, takich jak: C#, C++ oraz Python.

Kodujesz? Sprawdź się i wygraj super nagrody!

W III edycji na zwycięzców czekają różne nagrody. Na liście znalazły się m.in. laptop gamingowy MSI Cyborg 15, komputer gamingowy Komputronik Infinity X512, klawiatury SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3 oraz akcesoria komputerowe marki Logitech. Dodatkowo każdy z laureatów otrzyma roczny kurs programowania, wyjazd na obóz programistyczny, a także pakiety książek ufundowane przez wydawnictwo HarperCollins. Co więcej, w tym roku wprowadzone zostają wyróżnienia dla uczestników. Organizator przewidział nagrody specjalne. Co to oznacza? Jury będzie mogło wyróżnić uczestników z każdej kategorii wiekowej i nagrodzić ich specjalnymi akcesoriami gamingowymi.

Zapisy do III edycji konkursu Gigathon trwają do 18 maja 2025 r., a szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, jak i samego konkursu dostępne są na stronach wydarzenia.

Organizatorem konkursu jest firma Giganci Programowania – największa w Polsce szkoła programowania dla dzieci i młodzieży. Innowacyjna placówka edukacyjna, w której uczą się młodzi ludzie zainteresowani nowymi technologiami i kodowaniem. Sponsorem głównym konkursu i fundatorem sprzętu elektronicznego jest firma Komputronik. Patronami honorowymi wydarzenia są: Minister Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz prezydenci wybranych miast w Polsce. Patronat medialny nad konkursem objęli: Antyweb, CD Action, CD Action Family, Komputer Świat, Miasto Dzieci oraz Oh.me.