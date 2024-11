Rozwój technologii zmienia sposób, w jaki młodzi ludzie postrzegają swoją przyszłość zawodową. Konkursy takie jak Gigathon nie tylko promują naukę programowania, ale także stają się miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą wykorzystać swoje umiejętności w praktyce. Już teraz widać, że kolejne pokolenie programistów wyrasta w Polsce w niewyobrażalnym wręcz tempie, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie uczestników – w tym roku zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób, co dwukrotnie przewyższa wynik pierwszej edycji.

Finał Gigathonu był kulminacją pasji i talentu

W finale, który odbył się w Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zmierzyło się stu najlepszych młodych programistów. Rywalizacja była podzielona na kategorie wiekowe: najmłodsi, w wieku 7-9 lat, tworzyli swoje projekty w świecie Minecrafta, podczas gdy starsi uczestnicy (10-12 lat) korzystali z platformy Scratch. Dla najstarszych uczestników (13-18 lat) przygotowano bardziej zaawansowane zadania w językach Python, C# oraz C++.

Gigathon to nie tylko konkurs, ale również przestrzeń do rozwijania kompetencji cyfrowych. Dzięki wsparciu Komputronika – głównego sponsora – laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym konsole Xbox Series X, tablety, smartwatche oraz telefony od Samsunga. Każdy z finalistów otrzymał również zestaw świetnych książek traktujących o programowaniu od Wydawnictwa HarperCollins Polska oraz roczny dostęp do kursów w szkole Gigantów Programowania. Gigathon więc nie tylko pozwala sprawdzić już nabyte kompetencje, ale również rozwinąć je dalej.

Finaliści tegorocznej edycji nie zawiedli

Podczas finału zaprezentowano imponujące projekty, które niejednokrotnie przypominały prace profesjonalnych programistów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach to m.in. Grzegorz Opuchlik z Jaworzna (Minecraft) i Mateusz Wojda z Krakowa (Python). Wyróżnieni uczestnicy udowodnili, że pasja i ciężka praca przynoszą efekty.

Plany na kolejną edycję

Organizatorzy konkursu już rozpoczęli przygotowania do trzeciej edycji Gigathonu, która ma szansę przyciągnąć jeszcze więcej uczestników. Jak podkreśla współzałożyciel szkoły Giganci Programowania, Dawid Leśniakiewicz, sukces tego wydarzenia to dowód na rosnącą popularność programowania w Polsce. „To, co zaprezentowali finaliści, przeszło nasze oczekiwania. Widzimy, że warto kontynuować tę inicjatywę, ponieważ zainteresowanie i poziom uczestników rosną z roku na rok”.

Bezsprzecznie, tego typu wydarzenia są niezwykle pożyteczne: budują kulturę technologiczną w naszym kraju oraz odpowiadają na nieco inne potrzeby, oraz pożądane ścieżki rozwoju wśród młodych ludzi. Atrakcyjność zawodu programisty wynika z między innymi sporego prestiżu, poczucia wykonywania pracy mającej bezpośrednie przełożenie na komfort życia ludzi oraz wciąć bardzo atrakcyjne zarobki. Gigathon spełnia również inne role wśród młodych adeptów zainteresowanych programowaniem:

Rozwijanie umiejętności technicznych i analitycznych.

Zdobycie doświadczenia w pracy nad projektami.

Nawiązanie kontaktów z innymi pasjonatami technologii.

Gigathon to zasadniczo coś więcej, niż tylko konkurs – to także platforma do odkrywania własnych talentów i rozwijania pasji. Wraz z rosnącym zainteresowaniem programowaniem wśród dzieci i młodzieży, takie inicjatywy mają szansę usprawnić edukację technologiczną i przygotować młode pokolenie do wyzwań, które czekają na nas w przyszłości.

Serwis Antyweb jest obok innych redakcji patronem medialnym II edycji Gigathonu. Cieszymy się, że możemy wspierać inicjatywy tego typu!

