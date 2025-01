Programowanie to nowy angielski. Zapisz dziecko już dziś

Zbliżające się ferie zimowe to doskonały moment na to, by rozpocząć swoją przygodę z programowaniem. W bezpłatnych zajęciach prowadzonych pod hasłem "zamień granie na programowanie" mogą wziąć udział nawet sześciolatkowie. Warto, bo umiejętność programowania staje się równie ważna, co nauka języków obcych.

Zamień granie na programowanie – pierwszy krok do zdobycia przydatnej umiejętności

Pierwsza edycja bezpłatnych zajęć z programowania odbędzie się w dniach od 17 stycznia do 7 marca. Podczas warsztatów odbywających się w całej Polsce uczestnicy otrzymają szansę na zapoznanie się z popularnymi platformami, takimi jak Scratch, Minecraft, Python i C#. Dzięki nim najmłodsi mogą przekonać się, że czas spędzany przed komputerem wcale nie musi być bezproduktywny. Można wykorzystać go do zdobycia praktycznych umiejętności, które pewnego dnia zaprocentują. Umiejętność programowania może bowiem przydać się w życiu codziennym. Jest też jedną z cenniejszych, jakimi można pochwalić się na rynku pracy.

Reklama

Zamień granie na programowanie to 1,5-godzinne warsztaty, podczas których dzieci i młodzież mogą postawić pierwszy krok do nauki programowania. Warsztaty prowadzone są w zabawny, przystępny sposób, by zdobywanie wiedzy nie kojarzyło się z czymś nudnym i żmudnym. Jako że organizowane są dla niewielkich grup uczestników, prowadzący mają możliwość indywidualnego podejścia do każdego uczestnika.

Na koniec zajęć każdy z uczestników otrzymuje materiały powtórzeniowe, które pomogą w utrwaleniu wiedzy i zbudowaniu solidnych podstaw do dalszej nauki.





Warsztaty dostosowane do wieku uczestników

W zależności od wieku dziecka, warsztaty odbywają się z wykorzystaniem najbardziej dopasowanego środowiska programowania. Można wybierać spośród następującej oferty warsztatów:

6-7 lat

Zajęcia z wykorzystaniem środowiska Scratch Junior

8-9 lat

Zajęcia z wykorzystaniem środowiska Scratch

Zajęcia z wykorzystaniem Minecraft Education

10-12 lat

Reklama

Zajęcia z wykorzystaniem środowiska Scratch

Zajęcia z wykorzystaniem Minecraft Education

Zajęcia z wykorzystaniem App Inventor

13-18 lat

Zajęcia z wykorzystaniem języka programowania C#

Zajęcia z wykorzystaniem języka programowania Python





Reklama

Jak zapisać dziecko na bezpłatne warsztaty z programowania?

Zapisy na warsztaty Zamień granie na programowanie odbywają się na dedykowanej stronie internetowej. Warto skorzystać z oferty, gdyż dzięki tym krótkim zajęciom dziecko będzie mogło samo przekonać się o tym, czym tak naprawdę jest programowanie.

Patronami honorowymi wydarzenia są: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Ogólnopolski patronat medialny nad akcją objęli: Antyweb, CD-Action, CD-Action Family, dad:hero, Gazeta Wyborcza, Komputer Świat, mama:du oraz Radio Nowy Świat.