Rząd zapowiada rozbudowę szybkiego internetu jeszcze w tym roku

O nominacji dla Janusza Cieszyńskiego dowiedzieliśmy się dziś rano, bo w rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia poinformował o swoich planach prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie podane zostało także, że funkcję ministra rolnictwa przejmie Robert Telus. Co ciekawe, Janusz Cieszyński zostanie następcą Mateusza Morawieckiego w resorce cyfryzacji, bo tej pory funkcję tę pełnił właśnie premier, ale to pierwszy z nich rzeczywiście zajmował się kwestiami cyfryzacji na co dzień. W teorii mówimy więc o awansie, ale zakres wykonywanych obowiązków będzie w praktyce ten sam.

"Od prawie dwóch lat pracuję w tym obszarze. Wcześniej, w Ministerstwie Zdrowia, odpowiadałem za wdrożenie e-recept. Ta nominacja to dla mnie ogromny zaszczyt i możliwość jeszcze skuteczniejszej pracy. Dziękuję prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zaufanie" - przekazał Janusz Cieszyński redakcji serwisu Interia.pl

Program szybkiego internetu w Polsce - rząd zapowiada start w 2023

Źródło zdjęcia: gov.pl

W ciągu około dwóch lat pracy w resorcie Cieszyński zdołał wprowadzić e-recepty i rozwija projekt aplikacji mObywatel. Zupełnie nowa wersja aplikacji ma pojawić się za około dwa miesiące i gdy pojawi się na smartfonach użytkowników, będzie można z niej korzystać na przemian z tradycyjnym, plastikowym dowodem osobistym. Lista nowych funkcji zawiera też opcję płacenia, udzielania pełnomocnictwa i finalizowania niektórych spraw urzędowych bezpośrednio w aplikacji. To jego resort realizuje projekt laptopów dla czwartoklasistów, natomiast w połowie roku ma ruszyć program budowy szybkiego internetu, który określany jest jako największy w historii.

W sierpniu 2022 roku zapowiadano, że na rozbudowę szybkiego internetu w Polsce przeznaczone zostanie aż 11 mld złotych. Część środków będzie pochodzić z dotacji unijnych, będzie też wkład własny operatorów, a projekt potrwa aż do 2026 roku. Według informacji na rządowych stronach, w połowie zeszłego roku ponad 3 mln budynków w Polsce jest wykluczonych cyfrowo. To do nich ma głównie dotrzeć nowy projekt.

Źródło: Interia