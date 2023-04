Cyrk na kółkach - Sąd oddalił pozew zbiorowy przeciwko Chomikuj.pl

Jeśli zastanawiacie się właśnie nad tym - jak to możliwe, że serwis Chomikuj.pl nadal działa, mimo toczących się od ponad dekady procesów sądowych i uznawania przez kolejne sądy, iż Chomikuj.pl jest odpowiedzialny za piractwo - to ostatni wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie dostarcza nam niejako odpowiedzi na to.

Sprawy sądowe toczące się przeciwko Chomikuj.pl docierały już nawet do Sądu Najwyższego, między innymi pozew Stowarzyszenia Filmowców Polskich, złożony pierwotnie ponad dekadę temu. Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 27 maja 2022 roku (II CSKP 3/22) uznał działania Chomikuj.pl jako nie tylko pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich, ale też współsprawstwo bezpośrednie.

Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli podmiot praw autorskich powiadomi usługodawcę o istnieniu naruszenia, usługodawca jest nie tylko zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych treści lub zablokowania do nich dostępu, ale także „do podjęcia odpowiednich środków w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom.

W wyniku tego wyroku, Chomikuj.pl zobowiązane zostało do stworzenia narzędzia, które będzie blokowało dodawanie nielegalnych treści, jak również będzie uniemożliwiało ich dodawanie w przyszłości.

Jednak, jak czytamy w serwisie Dziennik Gazeta Prawna, pozew z kolei wydawców książek, również złożony dekadę temu padł w wyniku „drobnego” zabiegu wymijającego właścicieli serwisu. W 2015 roku Sąd Najwyższy uznał, iż pozew zbiorowy 15 wydawnictw reprezentowanych przez Wolters Kluwer jest zasadny, jednak Chomikuj.pl dziwnym zbiegiem okoliczności zaledwie rok później zmienił operatora, którym została spółka z Belize.

Z uwagi na to, Sąd Okręgowy w Warszawie wprawdzie przyznał wczoraj w swoim wyroku, iż w serwisie Chomikuj.pl wielokrotnie dochodziło do naruszeń praw autorskich, a sam serwis nie zadbał o ich skuteczną ochronę, to pozew ostatecznie oddalił, gdyż pierwotnie pozywana cypryjska spółka, nie jest już usługodawcą, i nie można nakazywać jej filtrowania plików.

Wyrok nie jest prawomocny, ale na uwagę zwraca tu jeszcze wypowiedź obrońcy reprezentującego serwis Chomikuj.pl, który stwierdza między innymi, iż problem wydawców 11 lat temu nie było Chomikuj.pl a to, że nie mieli narzędzia do dystrybucji swoich treści. Teraz mają, i co więcej - nie zbankrutowali, nie widać też wpływu działalności serwisu na ich wyniki finansowe.

