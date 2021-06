Natomiast najważniejsza zmiana, o której już wiemy to rozszerzenie liczby podmiotów uprawnionych do zakupu samochodu elektrycznego z dopłatą oraz sposobów finansowania. Przede wszystkim dopłatę będzie można będzie wykorzystać nawet jeśli zakup będzie finansowany leasingiem. Oznacza to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców.

Program będzie skierowany do szerokiej grupy beneficjentów: osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, instytutów badawczych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, rolników indywidualnych, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. System wsparcia umożliwi dopłaty do pojazdów w leasingu, który jest dziś głównym sposobem finansowania nowych pojazdów. Uzgodnienie z KE o braku pomocy publicznej pozwoli refundować już zakupione pojazdy, co uprości procedury uzyskiwania wsparcia – powiedziała Agnieszka Szmit, kierownik wydziału promocji i komunikacji społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Mój elektryk” powinien ruszyć za kilka tygodni. Obecnie trwają prace nad zatwierdzeniem jego założeń przez Komisję Europejską, aby nie został uznany za pomoc publiczną. Gdy to nastąpi, wszyscy poznamy dokładnie założenia, w tym wysokość dopłat oraz ewentualny limit ceny samochodu. Do tego czasu trudno spekulować, czy nowy program faktycznie wpłynie na popularność aut elektrycznych w naszym kraju.