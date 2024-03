Program lojalnościowy, rabaty i wygodne zakupy gdziekolwiek chcemy - oto sklep samsung.pl

Ostatnie lata sprawiły, że niezależnie od tego, jaki rodzaj produktu będzie nam potrzebny, w pierwszej kolejności kierujemy się ku zakupom online. Wyszukiwanie najlepszych ofert to coś, co praktykuje każdy, ale część osób błędnie omija oficjalne sklepy. Być może stoi za tym pewien stereotyp, że zakupy u producenta potrafią wiązać się z największymi wydatkami, ale taki stan rzeczy jest coraz częściej nieaktualny. Co więcej, wybór oficjalnego sklepu potrafi otworzyć furtkę do okazji i ofert, których nie znajdziemy nigdzie indziej.

Nowa odsłona Samsung Rewards - każdy zakup to kolejne korzyści

Odwiedzając stronę Samsung.pl lub korzystając z aplikacji Samsung Shop możemy bardzo szybko zorientować się, jakie produkty są aktualnie dostępne w najlepszych cenach, jakiego rodzaju rabaty i promocje właśnie obowiązują i jakie dodatkowe korzyści można zdobyć biorąc udział w programie lojalnościowym. Ten ostatni przeszedł niemałe zmiany i teraz każdy z klientów może liczyć nawet na na dodatkowe benefity, zależnie od tego jak duże zakupy zrealizował na samsung.pl po rejestracji w programie. Można zyskać m. in. zniżki na ochronę serwisową czy bezpłatną instalację AGD i RTV.

Co jeszcze się zmienia? Wartość zwrotu w punktach Rewards - wcześniej był to 1%, a od połowy lutego można liczyć na nawet 3% zwrot wartości zakupu. W zależności od poziomu członkostwa dostępne są trzy pakiety: Blue, gdzie otrzymuje się zwrot na poziomie 1%, Gold, gdzie dostępny jest zwrot na poziomie 2% i Platinium, gdzie dostępny jest 3% zwrot. Bardzo ważną informacja jest ta dotycząca przejścia na wyższy poziom członkostwa, z czym wiąże się premia w formie dodatkowych punktów, dzięki czemu można uzyskać nawet 50 lub 100 zł do wykorzystania na następne zakupy.

Cały sklep w Twoich rękach - nowa apka mobilna

Dzięki nowej odsłonie programu lojalnościowego klienci sklepu mają szansę na spore oszczędności i dodatkowe profity, ale dobrze wiemy, że jedną z najbardziej komfortowych metod robienia zakupów jest korzystanie ze smartfona i dedykowanych aplikacji. Dobrą wiadomością jest więc to, że na urządzeniach z Androidem i iOS-em dostępna jest apka Samsung Shop pozwalająca wygodnie i szybko przeglądać ofertę sklepu i robić zakupy. Na tym jednak nie koniec, bo producent przygotował nie lada gratkę: na zalogowanych użytkowników czeka 5%* rabat na pierwsze zakupy.

Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości w związku z ofertą, funkcjonalnością czy specyfikacją urządzenia lub innego produktu, w aplikacji dostępna jest opcja nawiązania szybkiego kontaktu z ekspertami Samsung, którzy rozwieją wszystkie wątpliwości. Oferta i możliwości sklepu w Samsung Shop w całości pokrywają się z tym, co dostępne jest na stronie internetowej, dlatego każdy może robić zakupy lub odkrywać promocje w wygodny dla siebie sposób.

Polecaj i oszczędzaj. Wymieniaj stary sprzęt na nowy i zyskuj rabaty

Wewnątrz aplikacji albo na stronie Samsung.pl na klientów czekają też konkretne korzyści, które można uzyskać dzięki programom Poleceń czy OdZysk (gdzie można wymienić stary TV** lub sprzęt AGD***). Ten pierwszy umożliwia posiadaczom urządzeń Samsunga zdobywać dodatkowe benefity za polecenia zakupów w sklepie, z których skorzystają inni klienci, zaś Program OdZysk pozwala na wymianę starego sprzętu na nowy z wykorzystaniem dodatkowego rabatu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze mamy możliwość lub środki na pozbycie się np, starego telewizora, ponieważ nie wolno zostawiać tego rodzaju elektroniki po prostu na śmietniku. Program obejmuje nie tylko sprzęty RTV, ale także i AGD. W przypadku telewizorów możliwe jest uzyskanie nawet 350 zł rabatu na nowy sprzęt. Dodatkowo teraz można liczyć na zupełnie darmowe wniesienie nowego modelu i jego instalację. Jeśli chodzi o urządzenia AGD, to czeka na Was aż 10% rabatu i w tym przypadku także nowy sprzęt może pojawić się w Waszym domu dzięki wniesieniu i instalacji za 0 zł.

Opaska za darmo do smartfona? Czemu nie!

Jeżeli chcecie skorzystać z najlepszych ofert, to jest to ostatni moment na zakupy! Wybór Samsunga A55 5G to także szansa na prezenty przy zakupie, ponieważ składając zamówienie bezpośrednio w sklepie producenta dostaniecie opaskę Galaxy Fit3 o wartości 279 zł – uwaga: obowiązuje ona do 31 marca.

A to nie wszystko, co czeka na Was w sklepie Samsunga, ponieważ dodatkowo możecie uzyskać obniżkę ceny ubezpieczenia Samsung Care+ o 30%. To może być świetna okazja na to, by skończyć z jakimikolwiek zmartwieniami i obawami dotyczącymi nowego smartfona, ponieważ ubezpieczenie chroni przed konsekwencjami przypadkowych uszkodzeń np. w wyniku działania wody.

Oferta zapewnia też nielimitowaną ilość napraw w ciągu roku z wykorzystaniem oryginalnych części firmowych Samsunga. Nie straszna będzie też Wam kradzież, bo w tak nieprzyjemnych okolicznościach otrzymacie po prostu fabrycznie nowy sprzęt w miejsce skradzionego.

Takie rzeczy tylko w sklepie samsung.pl lub aplikacji Samsung Shop

Taki pakiet możliwości i korzyści nie jest dostępny w innych miejscach, podobnie jak niektóre produkty czy wersje kolorystyczne oferowane tylko w sklepie Samsunga. Co ważne, na cały katalog obowiązuje darmowa dostawa, a urządzenia mobilne można zwracać bezpłatnie. Jeśli interesuje Was zakup na raty, to w chwili publikacji tego artykułu dostępna jest oferta 20 rat 0%, a przy każdym zakupie można liczyć na różne formy ubezpieczenia i ochronę pogwarancyjną, które zapewnią spokój i komfort użytkowania. Każdy kolejny zakup w Samsung Shop przybliża Was też do następnych zniżek i promocji, zaś studenci mogą liczyć na specjalne oferty. A to wszystko w dowolnym dla Was miejscu - w przeglądarce lub aplikacji.

* 5% rabatu na pierwsze zakupy w aplikacji Samsung Shop, wyłącznie dla zalogowanych użytkowników, przy zakupach powyżej wartości 1500 zł, rabat przy wykorzystaniu kodu START, program trwa do zamknięcia przez organizatora

** Program obowiązuje od 14.11.2023 r. do czasu jej odwołania przez Organizatora

*** Promocja trwa od 13.02.2024 do 30.04.2024 lub do wykorzystania limitu 400 zakupów promocyjnych, nie łączy się z innymi promocjami aktywowanymi kodem, o ile w regulaminach innych promocji nie jest wskazane inaczej