Ty odpoczywasz, oszuści pracują pełną parą. Jak chronić środki w okresie wakacyjnym?

Wybierając się na wakacje krajowe lub zagraniczne zabieram ze sobą tylko kartę podpiętą do mobilnego portfela. Bilety lotnicze, rezerwacja hoteli, pamiątki – płatność za urlopowe atrakcje to kwestia kilku kliknięć lub szybkiego tąpnięcia kartą w terminal. Wygoda bywa jednak złudna i nie powinna przyćmiewać ostrożności – zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy liczba przestępstw związanych z dokonywaniem płatności elektronicznych rośnie. Polska policja radzi więc, jak ochronić się przed cyberprzestępcami i zabezpieczyć swoje środki.

Ponad 35 tys. przestępstw internetowych w pierwszej połowie 2023 roku

Karty płatnicze korzystają z szeregu zabezpieczeń, ale nawet one nie pomogą, jeśli ich posiadacz nie jest wystarczająco rozważny. Według danych policji w 1 półroczu 2023 roku do szło do 1260 kradzieży kart płatniczych i 35936 przestępstw internetowych, powiązanych z wyłudzeniami i szeroko pojętymi oszustwami z płatnościami elektronicznymi w roli główniej. Dane są nieco bardziej optymistyczne niż w ubiegłym roku, bo wtedy liczby te wynosiły kolejno 1649 oraz 38888, ale to wciąż duża liczba przypadków, wskazująca na to, że przestępcy nadal są skuteczni.

Źródło: Depositphotos

Jak więc chronić swoje karty płatnicze? Oto kilka przydatnych rad policji:

Nie zapisuj kodu PIN do karty w widocznym miejscu

Staraj się przechowywać w portfelu tylko jedną kartę

Określ precyzyjne limity płatności

Zasłaniaj ręką pin podczas wpisywania na terminalu

Przed skorzystaniem z bankomatu sprawdź w miarę możliwości, czy nie podpięto do niego zewnętrznych urządzeń

Na oszustwo łatwo nabrać się także online. Podczas wykonywania płatności przez internet powinieneś:

Upewnić się, że korzystasz z zaufanego serwisu

Sprawdzić, czy adres strony nie zawiera podejrzanych błędów

Wystrzegać się klikania w dziwnie wyglądające linki

Używać różnych haseł – zwłaszcza do aplikacji płatniczych

Sprawdzić historię transakcji bankowych, by upewnić się, że nie doszło do niepożądanego pobrania większej ilości pieniędzy

Podejrzewasz, że stałeś się ofiarą oszustwa? W takiej sytuacji możesz szukać pomocy na stronie CERT Polska, składając formularz kontaktowy, a jeśli otrzymałeś podejrzanego SMS-a z linkiem, to warto przekazać go na numer 799-448-084 w celu weryfikacji. Złośliwe domeny, wyłudzające środki finansowe należy zgłaszać zaś pod tym adresem.

Stock image from Depositphotos