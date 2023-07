Rewolucja w leczeniu cukrzycy. Wszystko dzięki polskiej firmie

Wrocławskie Biotts z wielkim sukcesem. Polska rewolucja w leczeniu cukrzycy

Biotts to spółka biofarmaceutyczna pochodząca z Wrocławia, specjalizująca się w autorskich nośnikach, zwiększających biodostępność substancji czynnych, oraz recepturach farmaceutyków. Przełomowa technologia firmy umożliwia aplikację leków przez skórę metodą transdermalną, pozwalającą zredukować negatywne skutki uboczne leków doustnych i dożylnych, zmniejszyć ich dawki i zwiększyć skuteczność substancji aktywnych.

Polecamy na Geekweek: Ksiądz sprzeniewierzył milion złotych z funduszu parafii

Źródło: Biotts

System transdermalny Biotts może być wykorzystany do aplikacji powszechnie stosowanych leków przeciwcukrzycowych, onkologicznych, przeciwzapalnych czy przeciwbólowych. Teraz Biotts jako pierwszy na świecie skutecznie podał peptydy: semaglutyd oraz liraglutyd przez skórę, w formie transdermalnej. Jest to ogromny sukces i przełomowe wydarzenie.

Wielki sukces polskiej firmy

W przypadku podania przez Biotts semaglutydu przez skórę w wygodnej dla pacjentów formie transdermalnej, Biotts otrzymał znacznie wyższe wyniki biodostępności substancji czynnych leku w porównaniu do formy doustnej. Jak tłumaczy firma, to ważne o tyle, że wchłanialność tej ostatniej jest na bardzo niskim poziomie oraz wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dla koncernów farmaceutycznych forma transdermalna semaglutydu oznaczać więc ma ogromne oszczędności ze względu na redukcję ilości używanej substancji leczniczej.

Źródło: Depositphotos

Wrocławska spółka planuje przeprowadzić pierwsze badania kliniczne na pacjentach z podaniem semaglutydu już w 2024 roku. Jeśli nie wiecie, czym jest semaglutyd, to jest to najnowsza „gwiazda” globalnej medycyny — jest substancją wykorzystywaną w leczeniu cukrzycy typu 2, otyłości i insulinooporności. Pobudza wydzielanie insuliny, redukuje produkcję glukagonu i pomaga regulować poziom cukru we krwi. Od niedawna trwają również badania kliniczne nad zastosowaniem leku w leczeniu Alzheimera.

Semaglutyd sprzedaje się w zaskakującym tempie

Światowy nagły wzrost sprzedaży semaglutydu związany jest z jego skutecznością w redukcji masy ciała. W Stanach Zjednoczonych substancja szybko została ogłoszona fenomenem wśród celebrytów i w mediach społecznościowych, co znacząco przyczyniło się do zwiększonego popytu na jej globalną produkcję. Według dostępnych informacji z rynku Novo Nordisk — wiodący producent insuliny (między innymi Novo Rapid) i popularnych leków diabetologicznych bazujących na semaglutydzie, jak Ozempic i Wegovy — zanotował w 2022 roku wzrost sprzedaży semaglutydu o 93 procent.

Źródło: Depositphotos

Bezprecedensowa sprzedaż byłaby jeszcze większa, gdyby nie ograniczenia wynikające z możliwości produkcyjnych substancji. Pod koniec czerwca Novo Nordisk ogłosił zakończenie testów semaglutydu w tabletkach o zwiększonej dawce 25 mg i 50 mg — w odróżnieniu do 1 mg w Ozempicu, 2,4 mg w Wegovy i 14 mg w Rybelsus — prowadzących do utraty nawet 15 procent masy ciała. Duński producent oczekuje na zatwierdzenie ich przez europejskich i amerykańskich regulatorów jeszcze w tym roku. Jak podaje Reuters, analitycy branżowi przewidują, że rynek semaglutydu i podobnych leków osiągnie wartość 100 mld USD rocznej sprzedaży w ciągu tej dekady.

Pacjenci z cukrzycą testują plastry wrocławskiego Biotts

Obecnie trwają także zaawansowane badania kliniczne rozwiązania Biotts na pacjentach z cukrzycą typu 2. Pierwsza grupa pacjentów testowała nośniki MTC-Y z dapagliflozyną, obniżającą stężenie glukozy we krwi poprzez przyczynianie się do zwiększonego wydalania przez nerki glukozy z moczem. Nośniki MTC-Y z dapagliflozyną to specjalne plastry na skórę o szybkiej i głębokiej wchłanialności w jakości GMP, stworzone przez Biotts do pierwszej serii badań klinicznych systemów transdermalnych, umożliwiające transport przez skórę do krwiobiegu substancji przeciwcukrzycowych. Forma transdermalna umożliwia lekom szybką penetrację skóry bez jej podrażniania. Planowane zakończenie badań klinicznych fazy 1A wraz z częścią analityczną to koniec trzeciego kwartału tego roku.

Źródło: Depositphotos

Co myślicie o rewolucji polskiego Biotts? Warto wspomnieć, że (co ciekawe, również wrocławska) firma GlucoActive jako pierwsza na świecie opatentowała bezinwazyjny glukometr. Mierzenie cukru bez użycia jakichkolwiek igieł to marzenie wielu diabetyków — i wreszcie zaczyna się spełniać.

Źródło: Biotts

Stock Image from Depositphotos