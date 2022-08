Konfederacja walczy o swój profil na Facebooku - jest już postanowienie sądu

O usunięciu profilu Konfederacji przez Meta informowaliśmy Was w styczniu tego roku. Chwilę później partia ta utworzyła nowy profil - również zablokowany przez Facebooka. Partia nie odpuściła i skierowała sprawę do sądu - o przywrócenie do życia pierwotnego profilu.

Około 700 tysięcy obserwujących usunięty profil Konfederacji na Facebooku to spore osiągnięcie, więc partia ta postanowiła zawalczyć o jego przywrócenie przed sądem. Facebook usunął go z uwagi na swoją kampanię walki z dezinformacją, a w szczególności związaną z szczepionkami oraz pandemią COVID-19.

Przeciwko takiej decyzji Mety wypowiadał się zaraz po tym zdarzeniu Adam Andruszkiewicz z KPRM, który to odebrał ten krok jako naruszenie wolności słowa. Teraz, według informacji zdobytych przez portal CyberDefence24.pl, okazuje się, że Konfederacja prawdopodobnie odzyska utracony profil na Facebooku, przynajmniej tymczasowo.

Na tę chwilę to na razie postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o jego przywróceniu do czasu rozstrzygnięcia sporu w ramach właściwego procesu. Niemniej to dobra wiadomość dla Konfederacji, która odbiera ją jako zwycięstwo w tej pierwszej batalii sądowej.

Skarbnik i prawnik Konfederacji Michał Wawer:

Możemy zdradzić, że przez ostatnie miesiące toczyło się przedprocesowe postępowanie zabezpieczające i w tym postępowaniu odnieśliśmy sukces. Sąd wydał postanowienie, że do czasu rozstrzygnięcia właściwego procesu, Facebook ma zakaz ograniczania wyświetleń Konfederacji w portalu i aplikacji Facebooka. To orzeczenie sądu jest dla nas kluczowe, ale oczywiście jest to pierwsza wygrana bitwa.

Pozostaje teraz tylko pytanie czy na podstawie tego postanowienia sądu uda się Konfederacji odzyskać swój profil od Facebooka. Zresztą sama partia żywi obawy czy aby uda się to postanowienie wyegzekwować.

Obecnie partia zapowiada podjęcie dostępnych możliwości i kroków, by to nastąpiło oraz mocne zaangażowanie w sam proces, w wyniku którego będą chcieli ostatecznego ustalenia przez sąd czy Facebook w ma prawo blokować posty, profile polskich polityków, partii czy kandydatów na najważniejsze urzędy w państwie.

Źródło: CyberDefence24.pl

Stock Image from Depositphotos.