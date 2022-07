Facebook zamyka swój intymny projekt, który miał być hitem. Czy kogoś to dziwi?

Facebook — jak każdy internetowy gigant — lubi czasem zaproponować swoim użytkownikom nowe pomysły testując, czy to w ogóle ma szansę się przyjąć. Większość tych prób okazuje się chybioną, bo nie jest żadną tajemnicą że — cytując klasyka — najbardziej podobają nam się piosenki, które już raz słyszeliśmy. Dlatego te oderwane od rzeczywistości próby często okazują się co najwyżej ciekawostką. Tuned to projekt który Facebook odpalił w 2020 roku. Portal społecznościowy tylko dla par — wiecie, takie prywatne, intymne, miejsce dla zakochanych, by mogli się komunikować i nie być dla siebie jeszcze jednym oknem w Messengerze. Nie był to pomysł specjalnie innowacyjny — na przestrzeni lat takich projektów było co najmniej kilka, ale najwyraźniej ekipie Zuckerberga wydawało się że oni będą potrafili zrobić z niego coś więcej. Nic z tego.

Źródło: Depositphotos

Tuned zwija skrzydła. To facebookowy eksperyment który się w ogóle nie przyjął

2020 był rokiem niezwykłym dla większości świata — i był to fajny czas eksperymentów. Dla większości był pełen strachu i dramatów, ale jak to zwykle bywa - ktoś tracił, ktoś zyskiwał. Jednak nawet takie niezwykłe okoliczności nie sprawiły, że dedykowane miejsca w sieci dla par stały się popularne. Narzędzia te miały służyć do podtrzymywania bliskości z partnerem (informowania siebie o swoim aktualnym humorze, wysyłaniu notatek) - a w bonusie też... wymienianie muzyką z popularnego streamingu muzycznego. No kto by się spodziewał, że nie potrzeba do tego kolejnej aplikacji? Najwyraźniej nie tęgie głowy z Facebooka - ale próbę podjęli.

W drugiej połowie września serwis zniknie z powierzchni — zatem użytkownikom nie pozostało zbyt wiele czasu by pobrać wszystkie dane. No cóż, niech próbują eksperymentować dalej - może któregoś razu uda im się wykreować jakiś hit bez podkradania pomysłów konkurencji.