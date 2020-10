Producent iPhona wchodzi na rynek motoryzacyjny. Ale nie ten co myślisz

Sukces Tesli to nie tylko dobra sprzedaż samochodów tej marki, to stworzenie całego nowego rynku w sposób podobny, jak ze smartfonami zrobiło kiedyś Apple. Tak ogromna zmiana w zakresie technologii spowodowała jednocześnie, że na rynek są w stanie wchodzić firmy, dotychczas niemające z nim nic wspólnego. Dziś, firma produkująca iPhony pokazała po raz pierwszy własne platformy do budowy samochodów elektrycznych. Nie oznacza to jednak, że nadchodzi mityczny Apple Car, producentem o ktorym mowa jest tajwański Foxconn.