Problemy z zasięgiem routera w mieszkaniu? Oto rozwiązanie!

Stałe połączenie z internetem to rzecz, bez której wielu z nas... najzwyczajniej w świecie nie wyobraża już sobie życia. Prywatnie — prawdopodobnie większość z nas. Służbowo — to zależy. Jedno jest pewne. W dobie gdzie niemal wszystkie urządzenia podłączone są do sieci, wszystkim nam zależy na tym, by jakość połączenia była możliwie jak najlepsza. Zwykło się powtarzać jak mantrę pół żartem parafrazę, że tam dom twój, gdzie WiFi łączy się samo

Jest jednak pewne “ale”. Może łączyć się samo, ale ważne jest także to, by jakościowo stało na równie wysokim poziomie w każdym miejscu. W kuchni, w sypialni, w salonie, w biurze... a nawet w przedpokoju! Wszystkie podłączone do sieci urządzenia działają sprawnie dopiero wtedy, kiedy mają zapewnione stabilne i szybkie łącze internetowe. To samo tyczy się sprzętów, które z nami migrują: smartfony, tablety, laptopy. One również muszą sprawnie działać.

Czasem jednak plany naszych mieszkań okazują się na tyle pogmatwane, że bywa z tym... różnie. Ale spokojnie — z pomocą przychodzi nam TP-Link z technologią OneMesh!

OneMesh od TP-Link pozwoli zadbać o to, by wszystko działało jak należy

Czasem problemem okazuje się wielkość mieszkania. Czasem jego ustawność. Czasem miejsce, w którym zmuszeni jesteśmy podłączyć router — bo innej opcji nie ma. Ale faktem jest, że problemy z zasięgiem to nie jest jednorazowy przypadek, o którym słyszy się od wielkiego dzwonu, a codzienność wielu z nas. Firma TP-Link oferuje w swoich urządzeniach autorską technologię, która pozwoli się z tym problemem uporać sprawnie — i bez ponoszenia wielkich kosztów.

OneMesh, bo o niej mowa, to technologia, która umożliwia połączenie różnych urządzeń sieciowych w jedną inteligentną sieć WiFi. Dzięki temu urządzenia mogą łatwo i sparować się ze sobą, bez potrzeby korzystania z oddzielnych sieci WiFi lub skomplikowanych konfiguracji sieciowych, które spędzałyby sen z powiek nawet co bardziej wprawionym specjalistom. OneMesh tworzy jednolitą sieć Mesh z roamingiem WiFi, w której urządzenia sieciowe parują się za pośrednictwem inteligentnej siatki.. Dzięki temu możesz łatwo i bezproblemowo przemieszczać się między różnymi obszarami swojego domu lub biura, zachowując ciągłość połączenia bez przerw w dostępie do sieci, przełączania się między sieciami czy innych kombinacji. Co ważne — technologia OneMesh wybiera najszybszą ścieżkę przesyłu danych. Dzięki temu twoja sieć może zawsze utrzymywać najwyższą prędkość.

Łatwa konfiguracja, bezproblemowe działanie

Często konfiguracja wydajnej sieci opartej o kilka urządzeń sieciowych okazuje się... najzwyczajniej w świecie trudna. Bez specjalistów ani rusz. Laik gubi się od wejścia, entuzjasta godzinami próbuje dojść do tego, co się z czym je. W przypadku OneMesh od TP-Link nie ma takich problemów. Bo urządzenia w obrębie ekosystemu nie tylko bezproblemowo ze sobą współpracują, ale także ich ustawienie i sparowanie nie stanowi większego wyzwania dla kogokolwiek.

Jedyne co jest nam potrzebne do stworzenia sieci OneMesh to kompatybilny router oraz tak zwany wzmacniacz sygnału. Listę zgodnych urządzeń znajdziecie na stronie TP-Linka, a jest ona całkiem spora. Sercem każdego systemu OneMesh musi być router, który zarządza całą siecią i to z jego poziomu możemy dodać kolejne elementy. Logując się do ustawień możemy dokonać szybkiej konfiguracji w menu OneMesh, gdzie system automatycznie wykryje wszystkie zgodne urządzenia w okolicy. Wystarczy zatem podłączyć nasz wzmacniacz do prądu i chwilę zaczekać. Gdy pojawi się na liście wraz z dopiskiem OneMesh, wystarczy zalogować się do jego sieci 2.4 GHz i 5 GHz (podając hasło do jego WiFi), a dalej magia zadzieje się sama.

Router tak skonfiguruje ustawienia wzmacniacza sygnału, że będzie on miał taką samą nazwę sieci jak nasza główna, a w dodatku będzie się komunikował na dwóch pasmach jednocześnie. Dzięki temu zwiększamy nie tylko prędkość połączenia, ale również jego stabilność. Teraz taki wzmacniacz możemy przenieść do miejsca docelowego i cieszyć się jedną, szybką siecią WiFi w całym mieszkaniu. W razie potrzeby możemy też w ten sam sposób dodać kolejne wzmacniacze, które pozwolą nam poprawienie zasięgu w innych pomieszczeniach, w zależności od układu naszego mieszkania.

Rozwiązania na każdą kieszeń

Bogata oferta idealnie dogadujących się ze sobą urządzeń sieciowych od firmy TP-Link to także ogromny wybór dla każdej półki cenowej. Wśród urządzeń wspierających technologię OneMesh znajdziemy zarówno wzmacniacze sygnału, routery bezprzewodowe, urządzenia ADSL/VDSL, jak i routery 3G/4G! W sumie kilkadziesiąt sprzętów, których ceny zaczynają się już od około 200 złotych!

Jedna sieć, by żyło się wygodniej

Dzięki technologii OneMesh w urządzeniach TP-Link możesz cieszyć się mocnym i stabilnym połączeniem sieciowym we wszystkich pomieszczeniach, bez potrzeby korzystania z kilku sieci WiFi lub skomplikowanych ustawień sieciowych. OneMesh jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują wydajnego i niezawodnego połączenia, które działa bez zakłóceń i zapewnia ciągłość połączenia!