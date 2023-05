Praca hybrydowa - największe korzyści i wyzwania?

Ostatnie lata pokazały, że prawdziwa praca zdalna i hybrydowa jest możliwa, o ile dysponujemy odpowiednim wyposażeniem. Urządzenia i usługi odgrywają tu kluczową rolę, dlatego to im przyglądamy się z bliska.

W najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach nagranym wspólnie z HP możecie usłyszeć analizę tego, jak praca zdalna i hybrydowa wyglądała kiedyś, a jak wygląda to dzisiaj. Co dokładnie się zmieniło i jak zareagowali na to pracodawcy oraz pracownicy. Które z elementów ich codzienności zmieniły się najbardziej, a także jakie potrzeby i wyzwania pojawiają się każdego dnia po burzliwym dla całego rynku okresie pandemii.

Gośćmi w najnowszym podcaście są Ania Ostafin - PC Team Manager w HP oraz Piotr Mazurek - PC Services Manager w HP. Obydwoje dzielą się swoim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami, na temat tego jak z perspektywy firmy prezentuje się obecnie krajobraz pracy hybrydowej w 2023 roku oraz w (nie)odległej przyszłości.

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: