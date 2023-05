Allegro Smart! Week to okres, na który czekają wszyscy łowcy promocji. To właśnie teraz na największej polskiej platformie zakupowej możemy upolować tysiące produktów w dużo niższych cenach. Oczywiście, część promocji dostępna będzie wyłącznie dla posiadaczy pakietu Smart!, co sprawia, że szczególnie teraz warto jest zainteresować się jego wykupieniem. Nie tylko bowiem otrzymamy w ten sposób dostęp do jeszcze lepszych zniżek, ale przez rok będziemy mogli cieszyć się m.in. darmową dostawą. Co więcej, teraz Allegro Smart! możecie nabyć taniej, bo za 49,90*.

* Rabat 10 zł udzielany jest tylko na jeden okres rozliczeniowy Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.

Jako, że Antyweb to miejsce poświęcone nowym technologiom, spośród tysięcy przecenionych produktów postaraliśmy się wybrać dla was takie, które mogą was zainteresować. Oto, co dziś możecie kupić taniej na Allegro.

realme GT NEO 3T 8/128 GB – 1 599 zł

realme to marka, która od zawsze słynęła ze świetnego stosunku ceny do jakości, jeżeli chodzi o swoje produkty. Nie inaczej jest też w przypadku ich telefonu GT Neo 3T, który możę pochwalić się naprawdę imponującą specyfikacją zważywszy na jego cenę. Przede wszystkim mamy tu bardzo mocny procesor Snapdragon 870 wsparty przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Wyświetlacz w tym wypadku to 6,6 calowy AMOLED z szybkim odświeżaniem 1200 Hz, HDR 10+ i maksymalną jasnością na poziomi 1300 nitów. Jeżeli chodzi o aparaty, realme może pochwalić się w tym modelu głównym obiektywem o rozdzielczości 64 Mpix, 8 Mpix szerokim kątem i kamerką do makro. Z przodu natomiast mamy 16 Mpix moduł selfie. Za taką cenę jest to okazja zdecydowanie warta rozważenia.

Odkurzacz pionowy Roborock H7 – 799 zł

Bezprzewodowe odkurzacze ułatwiają codzienne obowiązki domowe tak mocno, że dziś wiele osób nie jest sobie w stanie wyobrazić powrotu do „tradycyjnych” i mniej wygodnych sprzętów. Jedną z marek, która przewodzi branży jest Roborock, którego model H7 możemy dostać teraz w przecenie. Odkurzacz może pochwalić się olbrzymią mocą na poziomie 480 W, superszybkim ładowaniem, pozwalającym na napełnienie ogniwa w 2,5 h i zaawansowanym, 5 stopniowym systemem filtracji powietrza, dzięki czemu wychwytuje on cząsteczki o rozmiarze do 0,3 mikrona. Odkurzacz posiada wiele zalet, jak chociażby wymienne końcówki, minimalnych hałas i zmywalny filtr wielokrotnego użytku. Jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z tego typu sprzętów – to może być dobry moment by zastanowić się nad nabyciem takiego.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro – 1299 zł

A co, jeżeli chcielibyśmy, by odkurzacz sam wyręczył nas w obowiązkach? Cóż, tutaj także jak najbardziej możemy skierować się na Allegro, ponieważ w czasie Smart! Week przeceniony będzie robot sprzątający Xiaomi. Model Vacuum Mop 2 Pro. Jest to znacznie ulepszona wersja poprzednika, pozwalająca na jeszcze dokładniejsze sprzątanie. Przede wszystkim ten model wyposażony został w system laserowej nawikacji LDS, pozwalający m.in. przenosić robota w dowolne miejsce bez potrzeby ponownej kalibracji, dodania osobnych ustawień czyszczenia dla każdego z pomieszczeń czy też – mapowanie wielu pięter. Dodatkowo – pojemna bateria 5020 mAh pozwala z łatwością wyczyścić mieszkanie o powierzchni nawet 150 m2.

Infinix Note 12 Pro 8/256 GB – 899 zł

Kiedy pojawił się w sprzedaży, Infinix Note 12 Pro został z miejsca obwołany królem opłacalności. W bardzo niskiej cenie oferował bowiem wszystko, co potrzebne. Mieliśmy tu więc wydajny procesor Mediatek 810, 8 GB RAMu i 256 GB miejsca na dane. Ekran w tym wypadku to panel AMOLED przykryty szkłem Gorilla Glass 3. Do największych zalet należą tu jednak zdecydowanie aparaty, w tym główny o niespotykanej na tej półce cenowej rozdzielczości 108 Mpix, bateria o pojemności 5000 mAh wsparta 33 W ładowaniem i głośniki stereo. Telefon oczywiście pozwala na łączność 5G, co za tak niską cenę jest ofertą wręcz nie do odrzucenia.

Telewizor LG 65UQ751C – 2299 zł

Jeżeli ktoś szuka telewizora, nie może przejść obojętnie obok tak dużej obniżki na model LG. 65 calowy ekran 4K to tylko wstęp do tego, co ten model może zaoferować. Mamy tu bowiem m.in. technologię 4k Upscaler czy HDR10 Pro, asystenta głosowego ThinQ AI z inteligentnym rozpoznawaniem głosu, kompatybilność z Asystentem Google czy Amazon Alexa i pozwalający na uruchomienie bardzo wielu aplikacji system WebOS. Dodatkowo, telewizor wspiera wiele technologii, jak chcoaiżby AirPlay2, Bluetooth Surround Ready czy alarm sportowy, pozwalający informować np. o wynikach spotkań ulubionych drużyn.

O tym, że sprzęt od Apple to najwyższa półka, nie trzeba nikogo przekonywać. Nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ 13 calowy komputer jest jednym z najpopularniejszych urządzeń na świecie. Teraz możemy kupić go taniej i zdecydowanie warto, ponieważ w tym wypadku dostajemy komputer w supermocnym procesorem M1, czasem pracy na baterii którego nie jest w stanie zapewnić nikt inny na rynku oraz świetnym ekranem Retina. Dodatkowo na pokładzie jest oczywiście macOS, co oznacza świetną optymalizacje aplikacji i intuicyjne użytkowanie. Wisienką na torcie jest tu oczywiście wykonanie, przez które te komputery to zdecydowanie jedne z najładniejszych sprzętów na rynku.

Xiaomi Mi Band 7 – 168,99 zł

Lato już za pasem i jest to okres, w którym zapewne duża część osób postanowiła zadbać nieco o swoje zdrowie i kondycję. W takim wypadku również dobrze jest zajrzeć na Allegro, ponieważ dziś możemy kupić tam Mi Banda 7, czyli superwygodną smartopaskę posiadającą aż 110 trybów sportowych, bardzo jasny ekran AMOLED oraz czujniki pozwalające mierzyć tętno, poziom natlenienia krwi, jakość snu czy poziom stresu. Dodatkowo urządzenie jest wodoszczelne do poziomi 5 atmosfer, a wbudowany akumulator spokojnie wytrzyma 14 dni na jednym ładowaniu.