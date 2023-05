Smart! Week 2023 - co musisz o nim wiedzieć?

Od 15 do 21 maja trwa wielkie święto wyprzedaży w Allegro. Smart! Week to cykliczna, realizowana co roku, akcja promocyjna, w ramach której przecenione są tysiące produktów z niemalże wszystkich kategorii! Największe przeceny sięgają nawet 50%!

Warto jednak mieć na uwadze, że choć specjalne oferty dostępne będą dla wszystkich użytkowników platformy, to najlepsze promocje dostępne będą wyłącznie dla subskrybentów Allegro Smart! Jeżeli nie macie aktywnej subskrypcji, to warto mieć na uwadze że do 21. maja można wykupić roczny abonament 10 złotych taniej, czyli za 49,90 zł*. Ponadto wszyscy nowi użytkownicy którzy do tej pory nie aktywowali testowej wersji Smart! mogą skorzystać z programu Smart! na Start. To oferta obejmująca do pięciu darmowych dostaw w ciągu trzech miesięcy od aktywacji.

* Rabat 10 zł udzielany jest tylko na jeden okres rozliczeniowy Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.

Smart! Week 2023 - najlepsze oferty 15.05.2023

Xiaomi Mi Band 7 (czarna) — 169 zł

Klasyka gatunku, której nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Opaska fitness od Xiaomi podbiła serca miłośników smart gadżetów wiele lat temu — a każde jej kolejne wcielenie oferuje jeszcze lepszy zestaw czujników, jeszcze więcej opcji, a przede wszystkim: jeszcze lepszą integrację i więcej smart opcji. Wszystko to działające nawet kilkanaście dni bez konieczności sięgania po ładowarkę! Xiaomi Mi Band 7 to niezwykle uniwersalne i przystępne urządzenie w… przystępnej cenie. Do monitorowania naszego wysiłku podczas uprawiania sportu, wygodnego dostępu do powiadomień i wielu innych. Lepsza okazja może się szybko nie powtórzyć!

Xiaomi Mi Band - zdecydowanie najpopularniejsze akcesorium ubieralne w Polsce

Projektor Samsung The Freestyle — 2199 zł

Projektory cieszą się coraz większą popularnością – nic w tym dziwnego! Przez lata utożsamiane przede wszystkim z salami wykładowymi, teraz coraz częściej pojawiają się w domowych przybornikach. Ogromna w tym zasługa miniaturyzacji tych rozwiązań. A projektor Samsung The Freestyle jest idealnym przedstawicielem tego segmentu urządzeń, który w idealny sposób łączy funkcjonalność z wygodą.

To sprzęt który jest na tyle poręczny, że mieści się w dłoni. Dzięki temu nie tylko łatwo spakujemy i zabierzemy go ze sobą jeśli zajdzie taka potrzeba, ale również nie będzie on zajmował dużo miejsca w mieszkaniu. Mimo jego niewielkich rozmiarów, oferuje on wyświetlanie obrazu od 30, do nawet 100 cali! Zasilimy go zaś uniwersalnym kablem USB typu C, a opcje takie jak bezprzewodowe przesyłanie filmów lub muzyki z telefonu bez wątpienia okażą się ogromnym atutem dla wielu użytkowników. Podobnie zresztą jak działanie w oparciu o doskonale znany z telewizorów producenta systemu Tizen. A skoro jest Tizen, to znajdziemy tam cały szereg popularnych aplikacji VOD. Wisienką na torcie pozostaje banalnie prosta i intuicyjna obsługa, wysoka jasność (550 LED LumN) oraz niewielka odległość potrzebna by móc cieszyć się projektorem. Wystarczy raptem 80 centymetrów!

Oral-B iO Series 4 — 299,99 zł

Oral-B od lat jest liderem w kwestii szczoteczek elektrycznych. To zaufana, uwielbiana przez miliony Polaków marka, która z każdą kolejną generacją swoich sprzętów oferuje jeszcze skuteczniejsze urządzenia. Tym razem z wykorzystaniem rewolucyjnej technologii magnetycznej. Nowoczesny napęd zapewnia płynne i ciche działanie urządzenia, a także optymalną siłę szczotkowania. Okrągła główka szczoteczki idealnie dopasowuje się do kształtu każdego zęba, docierając nawet do najtrudniej dostępnych miejsc. Wykonywane przez nią ruchy rotacyjne i soniczne skutecznie usuwają płytkę nazębną i masują dziąsła. Szczoteczka Oral-B iO Series 4 to nowoczesna i zaawansowana technologicznie szczoteczka elektryczna, która dzielnie posłuży przez długie lata!

Golarka to jedno z tych narzędzi w naszym przyborniku, na którym po prostu musimy polegać. Philips OneBlade oferuje opcję przycinania, golenia i modelowania zarostu w dużym zakresie długości. Wykorzystania w niej technologia dba o to, by urządzenie dopasowywało się do indywidualnych kształtów twarzy — zaś wykorzystane w niej zaokrąglone końcówki zapewniają ochronę przed podrażnieniami. Z powodzeniem będą z niej mogli skorzystać miłośnicy golenia się zarówno na sucho, jak i na mokro — urządzenie jest w pełni wodoodporne, co przekłada się również na jego łatwe czyszczenie. Wbudowany weń akumulator zapewnia zaś do 45 minut nieprzerwanej pracy!

Telewizor Samsung UE55AU7092 55" 4K UHD — 1799 zł

55-calowy telewizor firmy Samsung o przekątnej ekranu 55" to doskonały wybór dla wszystkich poszukujących solidnej jakości w przystępnej cenie. Model ten oferuje rozdzielczość 4K i działa w oparciu o autorski system operacyjny Tizen, który jest jednocześnie gwarancją dostępu do wszystkich popularnych w Polsce platform VOD! To łatwy w obsłudze, oferujący wysokiej jakości ekran, sprzęt w najpopularniejszej wielkości. Teraz do zgarnięcia w wyjątkowo przystępnej cenie!

Podstawowa wersja najpopularniejszego tabletu na świecie. iPad 9. generacji napędzany jest układem Apple A13 Bionic i oferuje ekran o przekątnej 10,2" (rozdzielczość: 2160 x 1620 px). Aluminiowa konstrukcja z klasycznym przyciskiem Początek od lat okazuje się wyjątkowo przystępnym progiem wejścia dla wszystkich poszukujących solidnego sprzętu w rozsądnej cenie. Do tabletu na rynku dostępne są dziesiątki popularnych akcesoriów — w tym stylus Apple Pencil 1. generacji oraz cały zestaw klawiatur który w banalnie prosty sposób podłączymy za pośrednictwem złącza Smart Connector!

Ponadto wszyscy użytkownicy iPadów zyskują dostęp do bazy tysięcy aplikacji i gier dostępnych na platformie App Store. To (obok androidowego Sklepu Play) największa baza z takimi treściami. Warto jednak mieć na uwadze, że to właśnie w niej znajdziemy najwięcej treści zoptymalizowanych pod duże ekrany tabletów. A także mieć na uwadze fakt, że to właśnie na iPadzie znajdziemy oprogramowanie, którego próżno szukać gdziekolwiek indziej – m.in. uwielbianą przez ilustratorów aplikację Procreate!

To przedstawiciel jednych z najbardziej solidnych smartfonów ze średniej półki na rynku smartfonów. Samsung Galaxy A54 przykuwa uwagę swoim niebanalnym wyglądem, czaruje zestawem bardzo dobrych aparatów fotograficznych (z cyfrową oraz optyczną stabilizacją obrazu) i urzeka wydajnością. Wszystko to od jednego z ulubionych producentów smartfonów z Androidem!

Kwiaty z klocków LEGO od wielu lat są jednymi z najulubieńszych zestawów, które czarują nie tylko miłośników marki. Składający się z 765 klocków pakiet pozwoli ułożyć efektowny bukiet, który perfekcyjnie wpasuje się w każde wnętrze. Idealny prezent dla rodziny i przyjaciół, a także... dla nas samych. Kreatywna zabawa dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. A do tego też składa się w perfekcyjną ozdobę, która bez problemu wpasuje się w każde wnętrze!