Jak strona działa źle, to za żadne skarby nie chce się z tego korzystać

Dla tych, którzy natrafiają na ten sam problem w Windows 11 podpowiem, że nie dotyczy do sterowników karty sieciowej ani żadnej z przeglądarek, lecz najprawdopodobniej bardziej zaawansowanych ustawień sieciowych, ponieważ… uruchomienie jakiegokolwiek VPN-a i wyłączenie go po kilku sekundach powoduje, że wszystko wraca do normy. Wtedy YouTube, Facebook i wszystkie inny strony wykorzystujące ich elementy działają bez zarzutów.

Microsoft zablokował możliwość odpalenia w 11 Menu Start z 10. Czemu?

Te kilka godzin z utrudnionym dostępem do tak oczywistych serwisów pokazały mi, że tego rodzaju okazje mogą być przyczynkiem do zmiany zachowań i poszukiwania… alternatyw. Nie było tak, że za wszelką cenę starałem się zobaczyć dany film czy post i postrzegam to też jako bardzo ciekawe zjawisko, które mimo wszystko obciąża Microsoft, bo nie jestem jedyną osobą, której tej problem dotyczy. Załóżmy, że coś takiego wydarzyłoby się po aktualizacji Windows 10 albo po oficjalnym starcie Windows 11 – na firmę spadłyby prawdziwe gromy, a sytuacja nawet teraz jest bezprecedensowa. Przecież dla niektórych YouTube czy Facebook to podstawowe narzędzia pracy i gdyby nie prosty trick ratujący sytuację, to takie osoby miałyby naprawdę twardy orzech do zgryzienia.