Influencerzy będą musieli oznaczyć przerabiane zdjęcia? Pomysł dobry i szkoda, że nie zadziała

Problem polega jednak na ty, że ustawa oczywiście nie określa, co jest retuszem, a co już nie. Dlatego za retusz można oczywiście uznać zmianę proporcji ciała, wygładzenie skóry, powiększanie mięśni, ale też – filtry na instagramie, obróbkę w lightroomie czy przycinanie kadru. Innymi słowy, jestem zdania, że za chwilę każde zdjęcie wrzucone przez średnich i dużych influencerów będzie musiało zostać oznaczone, jako przerobione. A jeżeli tak, to nikt nie będzie w stanie powiedzieć, z jakiego konkretnie powodu dane zdjęcie uzyskało taki status. Czy ktoś je przyciął, delikatnie poprawił światło, czy też może wymienił całe niebo na ładniejsze. Biznes będzie się kręcił dalej, ponieważ skoro wszyscy będą musieli dodawać takie informacje, to tak, jakby nic się nie zmieniło. Biznes będzie się dalej kręcił, nikt nie zrezygnuje z edycji zdjęć i jedyne, co uda się osiągnąć, to to, że ludzie dowiedzą się, że fotografie wstawiane na social media są edytowane.

Jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział.

