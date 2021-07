Microsoft zablokował możliwość odpalenia w 11 Menu Start z 10. Czemu?

Cóż, powody są moim zdaniem dwa i są one dosyć oczywiste. Po pierwsze – Windows 11 na obecnym poziomie to swojego rodzaju beta i można zgadywać, że obecność tradycyjnego Menu Start nigdy nie miała być jego funkcją. Jest to raczej coś, co zostało przeoczone na etapie kompilacji (bądź też ukryte z intencją późniejszego usunięcia). Dla developerów nie ma bowiem żadnego sensu, by jeden system miał dwa konkurujące ze sobą funkcje od tego samego. Dlatego też Microsoft zwyczajnie usuwa to, co nigdy nie miało w tym systemie istnieć. Druga rzecz, dla której sztuczka z Menu Start została wyłączona zaraz po odkryciu, to kwestie testowania możliwości nowego systemu. Windows 11 jest obecnie dostępny dla Insiderów i ich celem jest patrzenie, co działa, co nie i raportowanie tego do Microsoftu. Jeżeli część z nich przesiadłaby się na starte Menu Start, to nie byliby oni w stanie zbadać, co w nowym nie działa poprawnie. Dlatego Microsoft, chcąc faktycznie dowiedzieć się, jak spisuje się jego nowy twór, niejako zmusił testerów do wykonywania swojej pracy.

Niemniej, jestem zdania, że ze względu na dużo elementów wspólnych, fajnie byłoby, gdyby Microsoft przywrócił możliwość uruchomienia starego wyglądu Menu Start. Jestem zdania, że im więcej opcji, tym lepiej dla użytkowników. To jednak się raczej nigdy nie stanie. Cóż, wychodzi, że ClassicShell po tylu latach ciągle będzie miał się dobrze :)

