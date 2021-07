YouTube idzie na wojnę z Instagramem i TikTokiem

Do niedawna wydawało się, że przestrzeń w Sieci została już zagospodarowana dla każdego rodzaju treści. Krótkie, informacyjne posty trafiają na Twittera, Instagram przoduje w kategorii zdjęć, relacji i live’ów, a YouTube zagarnął dla siebie całą kategorię wideo. Nic bardziej mylnego. TikTok udowodnił, że odpowiednie narzędzia i platforma sprawią, iż krótkie, pionowe wideo będą działać jak magnes. Niby to samo było dostępne już wcześniej, ale możliwość szybkiego stworzenia tiktoka, podłożenia znanego kawałka i pokazania go miliardom użytkowników okazała się bardziej atrakcyjna od czegokolwiek, co oferowały znane serwisy.

YouTube Shorts powalczą z Instagramem i TikTokiem

O tym, jak bardzo inni gracze obawiają się TikToka świadczą kolejne ich ruchy. Instagram eksperymentuje z Rolkami, które są dość wierną kopią TikToka, jednak szanse na to, że zdoła wyprzeć z rynku aplikację rodem z Chin, podobnie jak udało się to ze Snapchatem i znikającymi relacjami. Nie oznacza to jednak, że Instagram nie będzie próbował, bo nawet minimalne uszczknięcie tego rynku może być bardzo korzystne.

Klipy na YouTube to chyba najlepsza z nowości, jakie wprowadzono