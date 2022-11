O tym, że w chińskich fabrykach nie dzieje się dobrze pisaliśmy wielokrotnie. Choć wydaje się, że świat zachodu zapomniał już o pandemii koronawirusa, w Azji - w szczególności w Chinach - problem jest na tyle duży, że odbija się na gospodarce światowej. Co chwilę docierają do nas informacje związane z trudnościami na liniach produkcyjnych w największych zakładach, z którymi współpracują producenci sprzętu elektronicznego. To wiąże się z wszelkiej maści opóźnieniami. I choć od dawna wiemy, że dobrze nie jest także w przypadku sprzętu Apple, firma przyznała sama, że ma problem z dostawami iPhone'ów do sklepów. W dość krótkim komunikacie prasowym zamieszczonym na oficjalnej stronie możemy przeczytać:

Nadal obserwujemy duży zapotrzebowanie na iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max. Obecnie spodziewamy się jednak niższych wysyłek tych modeli niż wcześniej zakładaliśmy, a klienci doświadczą dłuższego czasu oczekiwania na otrzymanie nowych produktów

Apple podaje, że opóźnienia związane są z restrykcjami covidowymi w mieście Zhengzhou. Fabryka, w której są składane iPhone'y 14 działa obecnie ze znacznie ograniczoną wydajnością. Firma podkreśla, że priorytetowo traktuje zdrowie i bezpieczeństwo pracowników łańcucha dostaw i przeprasza za powstałe opóźnienia.

W chwili obecnej w polskim Apple Store na dostawę podstawowego wariantu iPhone'a 14 Pro w opcji 128 GB trzeba czekać od trzech do czterech tygodni. Podobnie jest w przypadku modelu Pro Max. Zaglądając do amerykańskiej wersji sklepu czas też wydłuża się do 4-5 tygodni. A może być jeszcze gorzej. W najgorętszym okresie zakupowym związanym ze świętami może okazać się, że wiele osób będzie rozczarowanych. Zamawiane przez nich iPhone'y nie dotrą na czas i dostawy mogą przyjść dopiero po nowym roku.

Świąt nie będzie? Apple ma problemy z dostawami iPhone'ów

Problem ten nie jest widoczny dopiero teraz. Już przy okazji premiery iPhone'a 14 (w każdym wariancie) można było zaobserwować wydłużone dostawy. Sam tego doświadczyłem. W dniu, w którym ruszyła jego przedsprzedaż, padły serwery. Gdy tylko udało mi się dostać do sklepu i spróbować złożyć zamówienie, spotkałem się z komunikatem, że na telefon będę musiał czekać kilka tygodni. W tym czasie szykowałem się do urlopu, więc śledziłem zarówno polski Apple Store, jak i kanadyjski - na nim też musiałem sporo czekać. Zdecydowałem więc, że przeczekam największe zainteresowanie i spróbuję, gdy nowe iPhone'y rzeczywiście trafią do sprzedaży.

Tydzień później sytuacja wyglądała jeszcze gorzej - na stronach widniała informacja o braku dostępności zarówno w sklepach, jak i z wysyłką do domu. Najbliższy termin dostawy to 7-8 tygodni. Odwiedzając lokalne sklepy Apple spotykałem się jedynie z informacją, że nie mają telefonów na stanie, mogę co najwyżej zamówić w Apple Store Online i czekać na dostawę. W międzyczasie mogłem co najwyżej obejrzeć i dotknąć egzemplarzy demo znajdujących się w sklepach. Sytuacja wyglądała identycznie w popularnych sieciach ze sprzętem elektronicznym, a nawet u operatorów. Sprawdziłem też jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych - to samo, z Apple Store byłem odsyłany z kwitkiem, w sklepach z elektroniką rozkładali ręce. Miałem jednak szczęście, gdy jednego dnia udało mi się kupić go w Apple Store z odbiorem osobistym - w sklepie dowiedziałem się, że ktoś mógł w międzyczasie zrezygnować z zakupu online, dlatego pojawiły się w sklepie jako dostępne.