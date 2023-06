Ostatnie dni dla Netfliksa upływają pod kątem ogromnej zmianie polityki, którą firma zaczyna wprowadzać w życie. Chodzi o utrudnienie współdzielenia kont w obrębie platformy z osobami, z którymi nie dzielimy gospodarstwa domowego. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy sie, w jaki sposób Netflix weryfikuje dzielenie kont w Polsce. I zgodnie z oczekiwaniami — wywołało to niemały chaos. Część użytkowników jest zdezorientowana, inni masowo rezygnują z dostępu do subskrypcji giganta VOD, a jeszcze inni... postanowili wykorzystać tę sytuację. Bo wiadomo nie od dziś, że okazja czyni złodzieja.

Oszustwo na Netfliksa. Uważaj na numer telefonu 8001124392!

Jak informuje serwis BiznesInfo, w ostatnich dniach oszuści wykorzystują wspomniany chaos związany ze zmianami u giganta VOD. Jak działają? Po prostu telefonują do niczego nieświadomych ofiar i podszywają się pod pracowników firmy. Dlatego też już teraz spokojnie możecie zaoszczędzić sobie nerwów i zablokować numer 8001124392. To właśnie z niego oszuści telefonują do Polaków. A podczas rozmowy nie tylko odgrażają się, że jeśli ci nie zapłacą, utracą dostęp do serwisu. Z relacji BiznesInfo wynika, że oszuści posuwają się nawet do szantażu i manipulacji — grożąc że jeśli nie uda się sprawy załatwić polubownie, zostaną ukarani przez policję lub grozi im gryzwna.

Jeżeli dzwoni do ciebie Netfliks, to możesz się spokojnie rozłączyć

Netflix prowadzi bardzo dobrą komunikację z klientami, jednak od lat odbywa się ona za pośrednictwem wiadomości e-mail. I absolutnie nic nie wskazuje na to, by miało się to w najbliższym czasie zmienić. To w skrzynkach pocztowych śmiało poszukujcie informacji o dodatkowych opłatach, które mogą zostać naliczone za dodatkowych użytkowników. Spokojnie też: nie grożą żadne kary za to, jeśli nie zdecydujemy się na dodatkowe opłaty, by móc dalej współdzielić konto z rodziną i przyjaciółmi, z którymi nie dzielimy gospodarstwa domowego. Co więcej: zmiany wchodzą w życie tu i teraz, nie ma zatem mowy o tym, by serwis chciał większych kwot za minione już miesiące.