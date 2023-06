Mocna wakacyjna oferta Netflixa. Oto nadchodzące nowości!

Gry Netfliksa wciąż pozostają co najwyżej ciekawym dodatkiem w obrębie platformy. Nie sądzę by ktokolwiek kupował dostęp do platformy przez wzgląd na ich ofertę. Patrząc jednak na stale poszerzający się katalog, wierzę, że coraz więcej osób z ciekawością tam zagląda i sięga po coraz to fajniejsze tytuły.

W lipcu Netflix podgrzewa atmosferę i serwuje nie tylko kontynuację ulubieńca publiczności (który, nomen omen, jest ich pierwszą w całości stworzoną od zera grą od wewnętrznego studia), ale także kilka solidnych propozycji. Nie da się ukryć, że lipcowa oferta giganta prezentuje się świetnie!

Wakacje na Netflix. Oto nowe gry która dołączą do usługi

Oto najważniejsze nowe gry, które już w te wakacje dołączą do katalogu usługi:

The Queen's Gambit Chess (premiera: 25 lipca) : oparta na popularnym serialu Netflix produkcja, która z założenia ma skraść serca wszystkich miłośników szachów... oraz tych, którzy zainteresowali się dyscypliną na fali popularności serii.

: oparta na popularnym serialu Netflix produkcja, która z założenia ma skraść serca wszystkich miłośników szachów... oraz tych, którzy zainteresowali się dyscypliną na fali popularności serii. Oxenfree II: Lost Signals (premiera: 12 lipca) pierwsza gra wyprodukowana przez Netflix. Po sukcesie oryginalnego Oxenfree, fani mogą się cieszyć nową historią i powrócić do tamtejszego świata!

pierwsza gra wyprodukowana przez Netflix. Po sukcesie oryginalnego Oxenfree, fani mogą się cieszyć nową historią i powrócić do tamtejszego świata! Cut the Rope Daily (premiera: 1 sierpnia) : Powrót Om Noma z nowymi łamigłówkami każdego dnia? Brzmi jak powrót do przeszłości i kolejna wciągająca gra mobilna, która ucieszy miliony mobilnych graczy!

: Powrót Om Noma z nowymi łamigłówkami każdego dnia? Brzmi jak powrót do przeszłości i kolejna wciągająca gra mobilna, która ucieszy miliony mobilnych graczy! Paper Trail (premiera: wkrótce): łamigłówki w papierowym świecie, które rozpoczną swoją karierę w katalogu gier Netflixa, a w przyszłości mają też trafić na cały szereg konsol!

łamigłówki w papierowym świecie, które rozpoczną swoją karierę w katalogu gier Netflixa, a w przyszłości mają też trafić na cały szereg konsol! LEGO Legacy: Heroes Unboxed (premiera: wkrótce): Fani gier LEGO będą zadowoleni z tego powrotu ulubieńca od Gameloft, który od teraz dostępny jest wyłącznie w katalogu gier Netfliksa. Brak reklam i zakupów w aplikacji oraz walki mini-figurek Lego. Ulubieńcy publiczności w najlepszym z dotychczasowych wydań!

Na tym jednak jeszcze nie koniec. W oficjalnym komunikacie wspomniano również, że wkrótce zostaną uruchomione kolejne gry (w tym Too Hot to Handle 2), które będą rozbudowywać kolekcję dostępnych gier na Netflix. Wyraźnie widać, że platforma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zróżnicowany wybór gier, dostosowanych do różnych grup odbiorców. A trudno też ukryć, że tamtejszy katalog staje się coraz bardziej atrakcyjny.

Coraz lepsze gry na Netflix, ale...

Netflix bardzo poważnie podchodzi do tematu — i to widać. Tytuły które prezentują się coraz lepiej i nie mam najmniejszych wątpliwości, że wszyscy miłośnicy cyfrowej rozrywki już teraz znajdą tam coś dla siebie. Problem polega jednak na tym, że to wciąż nie jest główna działalność platformy, a co najwyżej ciekawy dodatek. Czy na tyle ciekawy by masy poświęciły mu więcej uwagi? Mam wątpliwości. Ale może najzwyczajniej w świecie potrzeba czasu?