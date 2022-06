Młodzi na rynku pracy: Przyjazna atmosfera? Blah - teraz najważniejsze są wysokie zarobki

Osobiście wchodziłem w rynek pracy w czasach, kiedy pracodawcy oczekiwali od młodych pracowników ukończonych studiów, znajomości kilku języków i 5 lat doświadczenia. To oczywiście skrót myślowy, ale takie były mniej więcej realia, które zmuszały do „zaczepienia” się w jakiejkolwiek pracy, by zdobyć to jakiekolwiek doświadczenie, zarobki schodziły wówczas na dalszy plan.

Nie wiem, jak było później niemniej teraz, według najnowszego raportu PwC Polska, Well.hr i Absolvent Consulting “Młodzi Polacy na rynku pracy”, sytuacja na rynku pracy zmienia się diametralnie. To już trzecie edycja tego raportu, więc możemy tu sprawdzić jak to wygląda obecnie w trzyletniej perspektywie.

Na początek ważna rzecz, czyli badana próba. Zwykle w badaniach mamy równy podział, przynajmniej pod względem płci. Tym razem znaczna przewaga jest po stronie reprezentacji kobiet, które stanowią aż 63% próby.

Dalej, już mniej więcej po równo mamy 54% studentów i 46% absolwentów, zamieszkałych w dużych ośrodkach miejskich, w wieku od 21 do 24 lat, a drugą najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby w wieku 27 i więcej lat (choć w wynikach brano pod uwagę odpowiedzi tylko osób do 27 roku życia). Ponad 42% z nich obecnie studiuje i pracuje, a 29% tylko studiuje.

Zaczynamy od tytułowych danych. Obecnie najistotniejsze dla młodych ludzi starających się o pracę są wysokie zarobki. Jeszcze trzy lata temu na czoło wysuwała się przyjazna atmosfera w miejscu pracy - 50% wskazań i zdobycie doświadczenia zawodowego - 49,4%.

Aktualnie dla 56,8% badanych najważniejsze są wysokie zarobki, dopiero na dalszych miejscach (można było wymienić 5 obszarów) wymieniana jest chęć zdobycia doświadczenia zawodowego, przyjemna atmosfera, poczucie sensu wykonywanej pracy i elastyczne godziny pracy.

Katarzyna Komorowska, partnerka PwC Polska z zespołu People & Organization:

Dynamicznie zmieniające się warunki makroekonomiczne i kolejne trudności w postaci rosnącej inflacji i związanej z nią presji płacowej wymuszają na przedsiębiorcach zmianę modelu zatrudnienia i stanowcze reakcje. Jednocześnie, jak wynika z naszych badań, młode osoby dopiero wchodzące na rynek pracy cechuje bardzo duży optymizm. Choć płace i benefity są dla tej grupy ważnym elementem bezpośrednio wpływającym na ich decyzje, teraz staną się jeszcze ważniejsze. Ich oczekiwania wpisują się w bieżącą sytuację gospodarczą - poza narastającą inflacją i presją płacową mamy jeszcze do czynienia ze stałym wzrostem kosztów utrzymania.

Spory spadek w porównaniu z 2020 rokiem odnotowały też wskazania po stronie preferowanego systemu pracy. Trzy lata temu 65% badanych wolało pracować tylko w biurze, rok temu było to 56% wskazań, a w tym roku już tylko 45,5%. Okazuje się też, że dla młodych ludzi dobra atmosfera w pracy jest dużo ważniejsza niż możliwość realizacji ciekawych zadań w pracy - 71% vs 29%. Z kolei optymistycznie przedstawia się chęć do uczenia się od bardziej doświadczonych pracowników.

Osoby wchodzące na rynek pracy obecnie bardziej cenią sobie stabilne zatrudnienie w miejsce pracy na własnych rachunek i co ciekawe ważniejsza od wyższych zarobków jest możliwość zachowanie work-life balance.

Preferencje, co do formy zatrudnienia lepiej widać na powyższym wykresie, stabilne zatrudnienie to przede wszystkim umowa o pracę - 67,4% wskazań, po stronie B2B jedynie 5%, a dla 15,4% badanych nie ma to znaczenia.

Co jeszcze istotne, ponad połowy badanych oczekuje podjęcia od razu pracy zgodnej z ich profilem wykształcenia, a dla co czwartego dodatkowym warunkiem jest staż w niepełnym wymiarze godzin, by móc połączyć go ze studiami. Jeśli zaś chodzi o zarobki na start, mediana oczekiwań wyniosła w tym roku 4 863 zł netto, to o 350 zł więcej niż w zeszłym roku.

Na koniec zerknijmy jeszcze na benefity. Istotnie wzrosło zainteresowanie możliwością pracy zdalnej - z 33% w roku ubiegłym do 41% w obecnym. Z kolei mniejsze znaczenie dla młodych ludzi ma w tym roku uczestnictwo w szkoleniach. W zeszłym roku pod takim benefitem podpisywała się prawie połowa badanych, w 2022 roku już tylko 37%.

Źródło: Pwc Polska.

Stock Image from Depositphotos.