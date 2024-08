Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powraca we wrześniowej ofercie Prime Video – pełna lista nowości

Jak zwykle pod koniec miesiąca prezentujemy Wam rozkład jazdy platform VOD na następne tygodnie. Dziś rano Konrad pisał o nowościach w Disney+, a teraz przyszła pora na propozycje Amazon. Oto pozycje, które wzbogacą bibliotekę Prime Video we wrześniu.

Pszczelarz

Jason Statham powraca w całkiem ciepło przyjemnym akcyjniaku w reżyserii Davida Ayera (Legion samobójców, Furia). Aktor wciela się w rolę Claya – na pozór spokojnego pszczelarza, żyjącego na prowincji. Jego bezproblemową codzienność zakłóca samobójstwo jedynej przyjaciółki, która padała ofiarą oszustwa bezdusznej korporacji.

Clay decyduje się na zemstę, a w konfrontacji z wysoko postawionymi oszustami pomoże mu zestaw nietuzinkowych umiejętności walki.

The Grand Tour: One For The Road – ostatni odcinek

Mamy tu fanów Clarksona i Hammonda? Jeśli tak, to zapiszcie w kalendarzu datę 13 września, bo to właśnie wtedy na Prime Video ukaże się ostatni odcinek The Grand Tour: One For The Road. Specjaliści od motoryzacji udają się do Zimbabwe trzema samochodami, które zawsze chcieli mieć.

Program kończy ostatnią wspólna przygodę Clarksona i Hammonda, choć nie oznacza to, że historia The Grand Tour ma dobiec końca – Amazon planuje bowiem 4 sezon, choć na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.

To oczywiście nie koniec – pełną listę nowości znajdziecie poniżej

5 września

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2 - kontynuacja

Rollerball

Różowa Pantera

Klątwa Różowej Pantery

Różowa Pantera

Różowa Pantera 2

Terminator

Urojenie

Ostatnie tango w Paryżu

Trzej Amigos

4 września

Anna

Zabić, jak to łatwo powiedzieć

Pukając do drzwi

5 września

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 2 (nowe odcinki)

Call Me Bae: sezon

6 września

Elisabeth Rioux: Unfiltered: sezon 1

Cómo cazar a un monstruo

Bez paniki

10 września

The Money Game: sezon 1

13 września

En Fin: sezon 1

The Grand Tour: One For The Road

26 września

Previously Saved Version

Wkrótce

Harley Davidson i Marlboro Man

Zabójstwo

Myszy i ludzie

Przyjęcie

Różowa Pantera: Strzał w ciemności

Pszczelarz

Zbrodnie pamięci

Gdzie jesteś, Bernadette?

OT23: La gira

