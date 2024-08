Blade Runner to jedna z marek, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Filmy — zarówno klasyk Ridleya Scotta z 1982 roku, jak i jego kontynuacja od Dennisa Villeneuvego z 2017 — okazały się ogromnym sukcesem. A jednocześnie są to produkcje, które zachwyciły nawet tych, którym z gatunkiem nie po drodze.

Nic zatem dziwnego, że wielu czeka na rozszerzenie uniwersum i kolejne produkcje w klimacie. O filmach nic nam nie wiadomo, ale nie od dziś mówi się na temat serialu z uniwersum, który na linii czasu ma być osadzony po wydarzeniach z "Blade Runnera 2049".

Serial "Blade Runner 2099" - prace ruszyły pełną parą już wiosną! Kiedy premiera?

Twórcy serialu "Blade Runner" są niezwykle oszczędni w dzieleniu się jakimikolwiek informacjami na temat nadchodzącej kontynuacji. Wiemy jednak, że prace nad nią ruszyły pełna parą już wiosną. W maju cała ekipa miała wejść na plan. Jednak nie jest żadną tajemnicą, że dni zdjęciowe potrafią się rozciągać na długie miesiące. A jako że mowa o serialu sci-fiction, produkcję czekają jeszcze długie miesiące postprodukcji.

Jeden z producentów seriali, Michael Green, zdradził co nieco na temat samego procesu i samej historii. Nie kryje on zachwytów nad "Blade Runnerem 2099" — i chociaż przed nami jeszcze długa droga, to trzeba przyznać, że zaostrzył on apetyt na więcej szczegółów.

Właśnie trwają zdjęcia. Showrunnerka serialu, Silka Luisa, stworzyła niesamowitą opowieść. Widziałem materiały z planu. Czytałem też scenariusz. Jest oszałamiający. Wiesz, oni widzieli scenariusze. Jestem bardzo podekscytowany tym, jak rozwinęła świat i uczyniła go większym. To naprawdę imponująca, inteligentna, emocjonalna historia — powiedział w rozmowie z The Direct.

Niestety, choć twórcy jeszcze oficjalnie o tym nie mówią, to spekuluje się że finalnych efektów pracy twórców nie zobaczymy przed 2026 roku. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle — że mogą się one rozciągnąć jeszcze dłużej. Jednak ten 2026 wydaje się prawdopodobny i to właśnie z nim wielu wiąże nadzieje.

Kto zagra w serialu "Blade Runner 2099" i kto jest za niego odpowiedzialny?

Grono producentów serialu osadzonego w uniwersum "Blade Runner" robi ogromne wrażenie. Bo wśród nich znalazły się takie osobistości jak wspomniany już Michael Green, Ridley Scott, Broderick Johnson i Andrew Kosove. Rolę showrunnerki obejdzie Silka Luisa.

W główną rolę wcieli się Michelle Yeoh. To właśnie ona będzie replikantką, której czas dobiega już powoli końca. Obok niej w "Blade Runner 2099" wystąpią m.in. Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben czy Daniel Rigby.

Na tę chwilę twórcy nie mówią jednak jeszcze nic więcej. Prawdopodobnie chcą dawkować informacje na okolice premiery i rozpoczęcie oficjalnej promocji serialu na kilka miesięcy przed tym, jak trafi do katalogu Amazon Prime Video!