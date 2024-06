Mnóstwo filmów zniknie z Prime Video. Do kiedy można je obejrzeć?

Prime Video, podobnie jak inne platformy streamingowe, regularnie aktualizuje swoją ofertę, usuwając i dodając filmy oraz seriale. Powody takich rotacji są różnorodne – od zakończenia umów licencyjnych po strategię odświeżania katalogu w celu przyciągnięcia nowych widzów. Przyjrzyjmy się kilku produkcjom, które znikają niebawem z oferty Prime Video, bo wśród nich są takie tytuły, jak "Ambulans", "Fargo", "Gwiezdne wrota", "Jurassic World: Upadłe królestwo" i "Pierwsza Noc Oczyszczenia". Listę podajemy dzięki Upflix.pl.

Te filmy znikną z Prime Video

Pierwszy z wymienionych filmów to akcyjniak w reżyserii Michaela Baya, znanego z widowiskowych produkcji pełnych efektów specjalnych. Fabuła koncentruje się na dwóch braciach, Danny i Willu Sharpach, którzy decydują się na napad na bank, aby zdobyć pieniądze na leczenie chorej żony Willa. Kiedy jednak coś idzie nie tak, są zmuszeni do ucieczki, porywając karetkę pogotowia. Rozpoczyna się szaleńczy pościg przez Los Angeles, który prowadzi do serii dramatycznych wydarzeń. Film ten to typowy przedstawiciel stylu Baya, pełen dynamicznych scen akcji, wybuchów i napięcia, gdzie fabuła schodzi trochę na dalszy plan.

Jeśli widzieliście serial "Fargo", to zdecydowanie powinniście też obejrzeć film, na podstawie którego go nakręcono. To kultowa produkcja kryminalna z 1996 roku, wyreżyserowana przez Joela i Ethana Coenów. Fabuła filmu koncentruje się na Jerry'm Lundegaardzie, menedżerze salonu samochodowego z Minneapolis, który popada w poważne problemy finansowe. W desperacji, Jerry zleca porwanie własnej żony, planując uzyskać okup od jej zamożnego ojca. W tym celu zatrudnia dwóch nieudolnych przestępców, Carla Showaltera i Gaeara Grimsruda, którzy mają zrealizować plan.

Jednakże, porwanie szybko wymyka się spod kontroli. Podczas akcji dochodzi do serii brutalnych morderstw, które przyciągają uwagę lokalnej policji. Dochodzenie prowadzi ciężarna policjantka Marge Gunderson, grana przez Frances McDormand, której spokojne i przenikliwe podejście kontrastuje z groteskowymi zbrodniami, jakie odkrywa.

Innym klasykiem wartym uwagi są "Gwiezdne wrota", czyli produkcja science fiction z 1994 roku w reżyserii Rolanda Emmericha. Historia skupia się na odkryciu tajemniczego artefaktu, który okazuje się być portalem do odległej planety. Grupa naukowców i wojskowych, pod przewodnictwem pułkownika Jacka O'Neilla, wyrusza na wyprawę, aby zbadać nieznany świat. Na miejscu odkrywają zaawansowaną cywilizację, która przypomina starożytny Egipt, oraz muszą stawić czoła potężnym wrogom. Film ten stał się inspiracją dla licznych seriali i spin-offów, z których najbardziej znany to "Gwiezdne wrota: SG-1".

"Jurassic World: Upadłe królestwo" to piąta część popularnej serii o dinozaurach, w reżyserii J.A. Bayony. Po zniszczeniu parku rozrywki na wyspie Isla Nublar, dinozaury żyją na wolności, ale ich istnienie zostaje zagrożone przez wybuch wulkanu. Claire Dearing i Owen Grady, główni bohaterowie filmu, podejmują ryzykowną misję ratunkową, aby ocalić prehistoryczne stworzenia przed zagładą. Innym przykładem znanej serii jest "Pierwsza Noc Oczyszczenia", czyli prequel popularnej sagi, który wyjaśnia genezę brutalnej tradycji. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych decyduje się na przeprowadzenie eksperymentu społecznego. Na jednej z wysp dochodzi do pierwszej Nocy Oczyszczenia, podczas której przez 12 godzin wszystkie przestępstwa, w tym morderstwo, są legalne. Eksperyment szybko wymyka się spod kontroli, a mieszkańcy muszą walczyć o przetrwanie w chaosie i przemocy.

Rotacja treści na platformach streamingowych, takich jak Prime Video, jest wynikiem złożonych umów licencyjnych z wytwórniami filmowymi oraz potrzebą ciągłego odświeżania katalogu. Licencje na dystrybucję filmów i seriali mają zazwyczaj ograniczony czas obowiązywania, po którego upływie platformy muszą renegocjować warunki lub usunąć treści. Z jednej strony mamy tradycyjne umowy licencyjne na hity, które przyciągają ogrom widzów, a z drugiej – rosnącą liczbę oryginalnych produkcji, które stają się głównym atutem w walce o subskrybentów.

Prime Video usuwane filmy - lista