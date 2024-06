"Prawdziwy ból" to film niezwykły, który wielu polskich widzów zaciekawi już sceną zamieszczoną przed trailerem. Już tłumaczę o co chodzi.

"Prawdziwy ból" to nowy film Jessego Eisenberga, w którym reżyser wciela się również w jedną z głównych ról. Cała opowieść oparta jest na historii jego rodziny, która ma polskie korzenie — i która uciekła z kraju w 1938 roku. Wszystkie zdjęcia nakręcone zostały w Polsce, zaś sam film skupia się na historii kuzynw: Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy odwiedzili nasz kraj by oddać hołd pochodzącej z Warszawy babci. To podróż w nieznane, gdzie poznają nie tylko historię rodziny, ale mają szansę odbudować także istotne dla nich więzy. Wszystko to podane w sosie oblanym ciekawym poczuciem sytuacyjnego humoru, który możecie podejrzeć na pierwszym zwiastunie.

Poza wspomnianymi aktorami w filmie nie zabraknie także innych zagranicznych gwiazd. Wśród nich znajdą się m.in. Jennifer Grey, Will Sharpe, Kurt Egyiawan. Ponadto w obsadzie spotkamy też dobrze znane polskie nazwiska: Jakuba Gąsowskiego, Piotra Czarneckiego czy Krzysztofa Jaszczaka. Warto też mieć na uwadze, że jedną z producentów jest znana z "Zimnej wojny" czy "Idy" Ewa Puszyńska.

Projekt wygląda niezwykle ciekawie i wydaje się być prawdziwym listem miłosnym dla Polski. Niestety, mimo że film ma już polskiego dystrybutora — jego data premiery wciąż nie jest jeszcze znana. Z plakatu promocyjnego wynika jednak, jakoby miał tam trafić nie wcześniej, niż nadchodzącej jesieni.