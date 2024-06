Powrót „Rodu smoka” okazał się dość rozczarowujący, ale mimo to Max ma powody do radości. O co chodzi?

„Ród smoka” zaliczył udany debiut — ale drugi sezon nie porwał już tak widzów

„Ród smoka” to prequel „Gry o tron”, którego akcja toczy się 200 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Opowiada on historię rodu Targaryenów, ukazując ich wewnętrzne spory oraz walkę o władzę. Fabuła skupia się na Tańcu Smoków, czyli brutalnej wojnie domowej między dwiema frakcjami tego rodu, rywalizującymi o Żelazny Tron. Serial, jak już mieliśmy szansę się przekonać, obfituje w polityczne intrygi, spektakularne bitwy oraz skomplikowane relacje rodzinne, a majestatyczne smoki odgrywają kluczową rolę w zmaganiach o dominację.

Fabien Frankel jako Ser Criston Cole, Źródło: HBO

„Ród Smoka” może nie osiągnął tego samego poziomu co oryginalna „Gra o tron”, ale mimo to odniósł wielki sukces, będąc adaptacją powieści George'a R.R. Martina. W walce o Żelazny Tron zmierzą się dwa rywalizujące rody: Targaryenów i Hightowerów. Pierwszy sezon zakończył się dramatycznym zwrotem akcji, wyraźnie zapowiadając dalszą eskalację konfliktu w nadchodzących odcinkach — po drugim sezonie można było więc oczekiwać naprawdę wiele. Teraz, kiedy zaczął pojawiać się na Max, okazuje się, że nie wzbudził aż takiego zainteresowania.

Spadek „Rodu smoka”. Drugi sezon notuje gorszy start od pierwszego

Przypomnijmy w tym miejscu, że w czasie wydawania odcinków pierwszego sezonu prequela „Gry o tron” na (jeszcze wtedy) HBO Max, szacowało się, że serial gromadził średnio 29 milionów widzów na odcinek. To wynik niewątpliwie imponujący, przewyższający nawet popularność innej dużej premiery w tym samym okresie, czyli „Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy” na Amazon Prime Video.

Teraz jednak spłynęły pierwsze wyniki z drugiego sezonu — i wynika z nich, że start kontynuacji „Rodu smoka” zgromadził w Stanach Zjednoczonych 7,8 miliona widzów. To oznacza spadek, zarówno w porównaniu ze startem, jak i finałem pierwszego sezonu widowiska o Targaryenach. Liczba widzów podczas premiery drugiego sezonu „Rodu smoka” spadła o 22 procent w porównaniu z debiutem sagi fantasy w sierpniu 2022 roku, który przyciągnął wtedy aż 10 milionów osób. Do tego sam finał pierwszego sezonu przyciągnął 9,3 miliona widzów, co czyni go najchętniej oglądanym finałem HBO od czasu, gdy „Gra o tron” ​​miała swój ósmy sezon z 19,8 milionami widzów w 2019 roku. Start drugiego sezonu to więc spadek o 16 procent względem finału pierwszego.

Chociaż nadal nie są to tragiczne wyniki i serial trafił do wielu widzów, to jednak mogą być nieco rozczarowujące. Okazuje się, że Max wcale się tym nie martwi — wręcz przeciwnie, jest głęboko przekonany, że ma powody do radości.

Max ma powody do radości, chociaż start drugiego sezonu „Rodu smoka” mógł być lepszy

HBO, chociaż nie udostępnia żadnych konkretnych danych, to twierdzi, że start drugiego sezonu „Rodu smoka” w znacznym stopniu przyczynił się do rekordowego wzrostu oglądalności Maxa w weekendy. Platforma uważa, że widzowie wyraźnie nadrabiali zaległości w oglądaniu pierwszego sezonu i że w niedzielę serial przyniósł platformie „największą jednodniową widownię w historii”. Nie jest tajemnicą fakt, że premiera drugiego sezonu prequelu „Gry o tron” zaraz przy zmianie z HBO Max na Max nie była przypadkiem — i wygląda na to, że przyniosło to oczekiwane efekty.

W świecie pełnym serialowych hitów i filmowych arcydzieł, znaczenie ma nie tylko to, co widzimy, ale i to, co słyszymy. Dlatego właśnie, jako wymagający miłośnik doskonałej jakości dźwięku, warto zainwestować w sprzęt audio, który odda każdy niuans ścieżki dźwiękowej, potęgując wrażenia z oglądania. Na tophifi.pl znajdziesz szeroką gamę urządzeń audio, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Zaproś niepowtarzalną głębię i czystość dźwięku do swojego domowego kina. Przekonaj się, jak wielką różnicę może wprowadzić w Twoje filmowe doświadczenia wysokiej klasy sprzęt audio, który pozwoli Ci usłyszeć każdy szczegół i poczuć pełnię emocji płynących z ekranu.

Źródło: TVLine

Grafika wyróżniająca: HBO

Artykuł zawiera linki do partnerów.