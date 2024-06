Odlotowe agentki (Totally Spies!) debiutowały na polskim rynku w 2001 roku i natychmiastowo podbiły serca tych dzieciaków, które miały przywilej posiadać kanał Fox Kids (później Jetix). Kultowe karteczki w segregatorach, zabawki i artykuły szkole – być jak Sam, Cover i Alex chciały nie tylko dziewczynki. Z czasem serial o licealnych agentkach rozprzestrzenił się na Disney Chanel, Nickelodeon, a nawet Netflix. Teraz zaś do akcji wkracza Amazon, jednak nowe Totally Spies! ukażą się w zupełnie nowej odsłonie.

Amazon wypuści Odlotowe agentki w formie aktorskiego serialu

Trend odtwarzania starych produkcji w formie seriali live-action nie słabnie – po sukcesach takich hitów jak One Piece czy Avatar: The Last Airbender przyszła pora na wspomniane Agentki, które także zadebiutują w aktorskim wydaniu.

Źródło: Amazon

Serial został zamówiony na zlecenie Amazon i ukaże się w niedalekiej przyszłości na platformie Prime Video, choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Fundamenty produkcji animowanej zostaną zachowane – Sam, Cover i Alex ponownie będą musiały zmierzyć się z siatką złych szpiegów, ale pod względem fabularnym doczekamy się kilku drobnych zmian. W animacji dziewczyny były w wieku licealnym, a serial live-action wrzuci nimi wyzwania pierwszego roku studiów.

Dzięki takiej decyzji Amazon będzie mógł zaangażować starsze aktorki, a tym samym zwiększyć grupę docelową o nieco dojrzalszych widzów. Wiadomo też, że producentem wykonawczym odświeżonych Odlotowych agentek będzie Will Ferrell, znany z dość komediowej konwencji. Niestety na tym kończą się konkrety. Amazon nie zdradził bowiem ani obsady, ani przewidywanej daty premiery. Jeśli jednak czytając ten tekst zatęskniliście za Odlotowymi agentkami, to możecie obejrzeć je teraz na platformie Max.