Amazon zapowiada premiery na kwiecień. Co nowego na Prime Video?

Usługa VOD Amazonu zasłynęła kilkoma tytułami, które dotarły do szerszego grona widzów, ale czy sprawiło to, że wzrosła popularność Prime Video? Ocena tego zjawiska nie jest łatwa, ale wśród osób, z którymi rozmawiam, a także obserwując pewne grona osób zainteresowanych filmami i serialami, pokuszę się o stwierdzenie, że małymi kroczkami Amazon zaczyna budować pewien wizerunek w oczach użytkowników. Bez wątpienia jesienna premiera serialu w świecie Władcy pierścieni może całkowicie odmienić losy platformy, ale z takimi wnioskami jeszcze musimy się wstrzymać.

Nowości na Prime Video - kwiecień 2022

A przyglądając się kwietniowym premierom na Prime Video trudno nie odnieść wrażenia, że platforma konsekwentnie realizuje swoje cele przygotowując lub dystrybuując szeroko seriale-niespodzianki. Często nie mówi się o nich zbyt dużo przed premierą, ale później okazują się cholernie dobre i trafiają na usta wszystkich. Jednym z takich tytułów było "The Boys", więc może i któraś z kwietniowych nowości będzie równie dużym zaskoczeniem.

Pierwszym z zapowiedzianych seriali jest "Wolf Like Me", który wyprodukowano z myślą o platformie Peacock, która nie jest dostępna poza USA. Serial opowiada o relacji Gary'ego i Mary, którzy przypadkowo natknęli się na siebie w wyjątkowym momencie życia tego pierwszego. Mężczyzna z trudem pokonuje wyzwania dnia codzinnego po tym, jak stracił żonę, z którą wspólnie do tej pory wychowywał córkę. Mary natomiast pozostaje dosyć tajemnicza i ukrywa przed wszystkimi sekret, ale spotkanie z Garym może na nią wpłynąć bardziej, niż mogło jej się wydawać. W obsadzie znaleźli się Josh Gad i Isla Fisher, a serial zadebiutuje 1 kwietnia. Wtedy na Prime Video ukaże się 6 pół godzinnych odcinków.

Szpiegowski serial All The Old Knives na Prime Video

Przygotowany przez Prime Video serial "All The Old Knives" ma w obsadzie takie znane twarze jak Chris Pine, Laurence Fishburne oraz Jonathan Pryce. Tytuł opowiada o wycieku tajnych danych CIA, w efekcie czego życie traci ponad 100 osób. Do namierzenia źródła przecieku zostaje zatrudniony weteran służb specjalnych Henry Pelham, który udaje się do weneckiej siedziby agencji.

W trakcie prowadzenia śledztwa odwiedzi wiele krajów, w tym Austrię, Anglię, a nawet USA, bo trafi do Kalifornii. Tam ponownie spotka się ze byłą kochanką i znajomą po fachu Celią Harrison (Thandiwe Newton). Szpiegowskie seriale debiutowały już na Prime Video w przeszłości i bywały niezwykle udane, więc może i tym razem czeka nas nie lada gratka . Debiut na VOD już 8 kwietnia.

Outer Range, czyli western i sci-fi w jednym

W mojej ocenie najciekawiej spośród zapowiedzi Amazonu wypada jednak "Outer Range" z Joshem Brolinem w roli głównej. Produkcja zapowiadana jest jako połączenie westernu z gatunkiem sci-fi. Miejscem akcji jest Dziki Zachód, gdzie zamieszkuje rodzina Abbottów. Muszą oni poradzić sobie z tajemnicznym zniknięciem synowej Royala Abbotta. Wydarzenie to wstrząsnęło nie tylko Abbottami, ale także lokalną społecznością niewielkiego miasteczka w stanie Wyoming.

Całość utrzymywana jest w niemałej tajemnicy, bo to właśnie nieznane i nadnaturalne siły są kluczem do rozwiązania zagadki. Oprócz Brolina w obsadzie znaleźli się Imogen Poots, Lewis Pullman, Tamara Podemski, Tom Pelhprey, Lili Taylor, Will Patton oraz Noah Reid, a wśród producentów znalazł się nawet Brad Pitt. Premiera na Prime Video już 15 kwietnia.

Dla fanów "Undone" mam bardzo dobre wieści, bo potiwerdzono, że produkcja wróci na Prime Video z drugim sezonem. Rozmowa Kate Purdy (producentka) z Rosą Salazar, Angelique Cabral i Constance Marie zadebiutuje na platformie 29 kwietnia i będzie świetną okazją na przyjrzenie się nadchodzącym wydarzeniom w nowych odcinkach.