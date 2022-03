Najciekawsze premiery w kwietniu na HBO Max

Nowości na HBO Max - zmiany i opóźnienia

Przekształecenie HBO GO w HBO Max przyniosło nam sporo korzyści, ale wdarł się też pewien nieporządek w ofercie usługi z tego powodu. Niedawno pisaliśmy o tytułach, które nie zostały przeniesione z HBO GO do HBO Max w dniu debiutu, co może sugerować, że uzyskane licencje nie zakładały takiego kroku firmy. Co więcej, z powodu dość późnej premiery HBO Max w Polsce, oczywiście względem pierwszego rynku, czyli USA, widzowie musieli czekać na niektóre produkcje nieco dłużej. Zaliczają się do nich m. in. tak zwane Max Original (np. "Peacemaker"), które pierwszego dnia były jednak dostępne w Polsce na HBO Max. Niestety, nie jest to regułą dla nowszych tytułów, ponieważ "DMZ" i "Minx" notują poślizg i będą odpowiednio dostępne w Polsce od 28 i 22 marca.

HBO Max w kwietniu - co nowego?

Prawdopodobnie najjaśniejszym punktem w kwietniowej ofercie HBO Max będzie nowy film Warner Bros. pt. "The Batman". Na tę chwilę nie otrzynaliśmy zapewnienia, że premiera ta odbędzie się także w naszym kraju tego samego dnia, co w pozostałych. Jeżeli nowa strategia HBO Max będzie obowiązywać na wszystkich nowych rynkach, również i w Polsce, to "Batman" pojawi się w drugiej połowie kwietnia, czyli około 45 dni po premierze w kinach. Odbiór na dużym ekranie był świetny - czy to w amerykańskich, czy polskich kinach - a pojawienie się tak szybko głośnego filmu w subskrypcyjnej usłudze VOD jest nie lada wydarzeniem.

Kwiecień przyniesie nam także serial J.T. Rogersa pt. "Tokyo Vice", gdzie w głównych rolach wystąpili Ansel Elgort i Ken Watanabe, a w obsadzie znaleźli się także Rinko Kikuchi, Rachel Keller oraz Ella Rumpf. Zwiastun zapowiada nie lada widowisko, zaś sama fabuła została dość luźno oparta na wynikach pracy reportera Jake'a Adelsteina, który opublikował materiał o bitwie wewnątrz Tokyo Metropolitan Police. W USA i kilku innych krajach serial pojawi się już 7 kwietnia, ale najprawdopodobniej nie w Polsce. Lokalny oddział nie potwierdził jeszcze tak wczesnego debiutu "Tokyo Vice" w naszym kraju, choć trudno sobie wyobrazić sytuację, w której produkcja nie zawitała na nasz rynek jeszcze tego samego miesiąca. O tym, ile będzie wynosić opóźnienie, dowiemy się w najbliższym czasie.

Jako pierwszy w historii polski Max Original zadebiutuje "Odwilż". Serial z Katarzyną Wajdą w roli głównej opowiada o sprawie prowadzonej przez policjantkę, która musi pogodzić życie zawodowe z byciem samotną matką. Sprawa śmierci jej męża nie wydaje się zamknięta, ale Zawieja musi skupić się na nowym dochodzeniu - z rzeki wyłowione zostaje ciało młodej kobiety, która niedawno urodziła. Akcja serialu rozgrywa się w Szczecinie, w obsadzie znaleźli się m. in. Sebastian Fabijański, Bogusław Linda, Andrzej Grabowski, Małgorzata Gorol i Agnieszka Pilaszewska, a za reżyserię odpowiada Xawery Żuławski.

Ponadto, w kwietniu spodziewamy się premiery 2. sezonu "Gentleman Jack" oraz nowy węgierski serial HBO "Informator" opowiadający o Geri, który właśnie przeprowadza się do Budapesztu na studia. Już w pociągu spotyka go jednak niecodzienna sytuacja, ponieważ funkcjonariusz służb bezpieczeństwa szantażuje go nakazując donoszenie na swoich przyszłych kolegów z uniwersytetu.