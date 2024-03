Napięcie, tajemnice i zwroty akcji: Te thrillery warto obejrzeć na Prime Video

Prime Video — najlepsze thrillery

Co sprawia, że ludzie chętnie oglądają thrillery? Ich istota tkwi często w umiejętnym balansowaniu pomiędzy budowaniem napięcia a dostarczaniem zaskakujących zwrotów akcji. Nie mamy tu do czynienia z horrorem, który jest z góry nastawiony na niepokój i strach. W przypadku thrillerów działa chyba ten sam mechanizm co w świecie książek kryminalnych. Charakterystyczne dla gatunku są także tajemnicze wątki, które prowadzą widza przez labirynt emocji. Kluczowym elementem udanego thrillera jest zdolność do wciągnięcia widza w historię oraz zaskoczenie go finałem. Przez pryzmat tych kryteriów przejrzeliśmy zasoby Prime Video, starając się wybrać najciekawsze produkcje.

Doppelgänger. Sobowtór

Zaczynamy od produkcji z rodzimego podwórka. "Doppelgänger. Sobowtór" to polski film szpiegowski z 2023 roku, którego reżyserem jest Jan Holoubek. Premiera produkcji odbyła się 29 września 2023 roku. Czerpie on inspirację z autentycznych działań Jerzego Kaczmarka, znanego jako "Wtórnik", czyli szpiega, który przywłaszczył sobie tożsamość innej osoby, by pod fałszywymi danymi i życiorysem przeniknąć do struktur innego państwa. Akcja filmu rozgrywa się pod koniec lat 70. XX wieku. W domu niemieckiej rodziny mieszkającej we Francji pojawia się człowiek podający się za Hansa Steinera (grany przez Jakuba Gierszała), zaginionego syna Helgi Steinera ( Nathalie Richard), który został oddany do domu dziecka w Polsce po urodzeniu. W rzeczywistości jest to polski szpieg, Józef Wieczorek, który używając skradzionej tożsamości, ma prowadzić działania wywiadowcze na terenie Francji. Tymczasem prawdziwy Hans Steiner, który żyje w Gdańsku jako Jan Bitner, nieświadomy swojej historii, staje się nagle obiektem zainteresowania, gdy po śmierci przybranej matki odkrywa, że został adoptowany. W poszukiwaniu prawdy o sobie i swojej rodzinie Bitner natrafia na niespodziewane przeszkody oraz intrygi bezpieki.

Czarny telefon

"Black Phone" to trzymająca w napięciu produkcja, która jest czymś pomiędzy thrillerem i horrorem. Opowiada historię trzynastoletniego Finneya Shawa, który zostaje porwany i uwięziony w piwnicy przez sadystycznego zabójcę. Połączony z poprzednimi ofiarami mordercy za pomocą niepodłączonego telefonu, Finney próbuje uciec przed swoim oprawcą. Film oparty jest na opowiadaniu o tym samym tytule autorstwa Joe Hilla, które pierwotnie ukazało się w zbiorze "Upiory XX wieku". Główną rolę w filmie gra Mason Thames. W produkcji występują również Madeleine McGraw, Jeremy Davies, James Ransone i Ethan Hawke.

Sicario

"Sicario", w reżyserii Denisa Villeneuve'a i według scenariusza Taylora Sheridana, to połączenie thrillera i kina akcji. Historia skupia się na agentce FBI, Kate Mercy, która zostaje zwerbowana do zespołu mającego za zadanie wyeliminowanie potężnego szefa kartelu. W rolach głównych Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. Produkcja otrzymała nominację do Oscara w aż 3 kategoriach. "Sicario" to surowy thriller, który doskonale buduje napięcie.

Suspiria

"Suspiria" to horror/thriller inspirowany włoskim filmem z 1977 roku o tej samej nazwie, którego reżyserem był Luca Guadagnino ("Tamte dni, tamte noce"). Fabuła skupia się tu na młodej tancerce z Ameryki, która przyjeżdża do Berlina w latach 70., aby przystąpić do przesłuchania do renomowanej szkoły tańca. W miarę rozwoju narracji młoda kobieta odkrywa pewną tajemnicę. Film nie dorównuje może oryginałowi, ale nadal jest jedną z ciekawszych propozycji thrillerów dostępnych na Prime Video.

Superglina (RoboCop)

"RoboCop", znany w polskich kinach jako "Superglina" (czy ktoś oprócz dystrybutora używał tej nazwy?!), to sensacyjny film science fiction z 1987 roku w reżyserii Paula Verhoevena. Produkcja odniosła duży sukces i doczekała się dwóch sequeli, których scenariusze napisał autor komiksów Frank Miller. Postać cyborga-policjanta stała się inspiracją dla wielu gier komputerowych oraz seriali animowanych i telewizyjnych. Akcja "RoboCopa" toczy się w niedalekiej przyszłości (liczymy oczywiście od 1987) w Detroit, mieście opanowanym przez przestępczość i pogrążonym w ruinie finansowej. Korporacja Omni Consumer Products (OCP) przejęła kontrolę nad miejscową policją, co doprowadziło do powszechnej korupcji. Zamiast odbudowywać Detroit, OCP planuje zbudować nowoczesne miasto o nazwie Delta City. Jednym z kroków w tej kierunku jest program RoboCop, mającego na celu stworzenie efektywniejszego od człowieka, tańszego w utrzymaniu i odpornego na zagrożenia gliny. Głównym bohaterem jest Alex Murphy, policjant brutalnie zamordowany podczas służby. Naukowcom OCP udaje się przywrócić go do życia jako cyborga, policjanta-maszynę. RoboCop, jakim staje się Murphy, działa początkowo zgodnie z programem korporacji, ale dzięki wspomnieniom stopniowo odzyskuje pamięć i tożsamość. Jego celem staje się wytropienie i ukaranie swoich oprawców.

Argentyna, 1985

"Argentina, 1985" to thriller historyczno-prawny z 2022 roku, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Santiago Mitre. W rolach głównych występują Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner i Norman Briski. Film opowiada o procesie związanym z działalnością junty wojskowej w 1985 roku. Chodziło wówczas o sąd nad członkami rządzącego Argentyną wojskowego reżimu. Sprawa trafiła na wokandę po latach rządów pełnych tortur, pozaustawowych egzekucji i zniknięć cywilów. Fabuła skupia się na perspektywie zespołu oskarżycielskiego, na czele z Julio Césarem Strasserą i Luisem Moreno Ocampo, przedstawiając ich śledztwo toczące się przed rozpoczęciem procesu.

Snowpiercer. Arka przyszłości

Rok 2031 przynosi ze sobą apokaliptyczne scenariusze, gdzie świat ogarnięty globalnym ociepleniem uległ całkowitej zagładzie. Ziemia pogrążona została w wiecznej zimie, a życie na jej powierzchni przestało istnieć. Jednak nadzieją dla ludzkości okazał się być Snowpiercer – pociąg-miasto, który pędzi przez zasypaną śniegiem planetę. Wewnątrz pojazdu panuje złożony system klasowy, gdzie bogaci pasażerowie rezydują w luksusowych wagonach, korzystając z przywilejów kosztem większości, która żyje w skromniejszych warunkach. Nierówności społeczne są wyraźne, a napięcie między klasami wypełnia atmosferę pociągu. W takim kontekście nawet najmniejsza iskra może wywołać ogromną rewolucję. Społeczność na pokładzie Snowpiercera stoi na krawędzi zmiany, gotowa podjąć walkę o równość i sprawiedliwość społeczną. Konflikt między klasami staje się nieunikniony.

Taśmy z Poughkeepsie

"Taśmy z Poughkeepsie" to kryminalny thriller, który przedstawia historię nieuchwytnego seryjnego mordercy, działającego przez dziesięć lat. Po swoich zbrodniach zostawia po sobie niezwykle makabryczną kolekcję dowodów – setki taśm wideo, stanowiących kronikę jego zbrodni. Detektywi z wydziału zabójstw konfrontują się z tym perwersyjnym materiałem, próbując odkryć tożsamość i zatrzymać mordercę. Film eksploruje tematykę zła i psychopatii, ukazując brutalność oraz skomplikowane śledztwo.

Saltburn

"Saltburn" to film, w którym nagrodzona Oscarem za scenariusz do "Obiecująca. Młoda. Kobieta." Emerald Fennell prezentuje piękną, ale jednocześnie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Główny bohater, Oliver Quick (w tej roli Barry Keoghan), który nie potrafi znaleźć swojego miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty do świata czarującego arystokraty Felixa Cattona (grany przez Jacoba Elordi). Mężczyzna zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby swojej ekscentrycznej rodziny, gdzie spędzą niezapomniane lato. Fabuła filmu skupia się na relacji między Oliverem a Felixem, a także na zawiłościach życia rodziny Cattonów. Wraz z postępem historii odkrywane są tajemnice i zakazane pragnienia, które prowadzą do nieoczekiwanych zwrotów akcji.