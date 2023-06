Najlepsze horrory 2023

Czasem potrzebujemy odrobiny emocji, które niekoniecznie wiążą się ze śmiechem i ogólnie pojętą radością. To niezwykłe, że tak wiele osób kocha horrory, które w kontrolowanych warunkach pozwalają poczuć dreszcze i stres związany ze strachem. Bo czego innego można oczekiwać od gatunku filmowego, który od dziesiątek lat dostarcza nam niezapomnianych chwil grozy i trzymającego w napięciu suspense'u? Jeśli jesteś miłośnikiem horrorów, to ten ranking powstał właśnie dla Ciebie. Przygotowaliśmy zestawienie najbardziej obiecujących produkcji tego gatunku, które warto wziąć pod uwagę w tym roku. Pora na mrożące krew w żyłach historie, intrygujące wątki i niezapomniane chwile strachu!

źródło: Unsplash

W 2023 roku kinowa scena grozy po raz kolejny zaskoczy (lub już zaskoczyła) nas nowymi i oryginalnymi produkcjami spod znaku strachu i przerażenia. Twórcy horrorów sięgają po świeże pomysły, ale nie brakuje też powrotów. Wśród tegorocznych filmów budzących grozę znajdziemy zarówno długo oczekiwane kontynuacje znanych serii, jak i zupełnie nowe dzieła, które mają szansę podbić serca miłośników najróżniejszych okropieństw. Przygotuj się na spotkanie z tajemniczymi istotami, hektolitrami wylanej krwi, zjawiskami paranormalnymi i głęboko zakorzenionymi lękami ludzkiego umysłu. Oto najciekawsze pozycje, które warto wziąć pod uwagę, jeśli chcesz przeżyć niezapomnianą dawkę adrenalinowej rozrywki w 2023 roku.

Sick

Data premiery: styczeń 2023

Gdzie obejrzeć: brak dostępności w serwisach streamingowych

Kevin Williamson, scenarzysta filmów z serii "Krzyk" powraca do gatunku slasherów. "Sick" to produkcja, w której tło wydarzeń stanowi... pandemia COVID-19. Mogliśmy się spodziewać, że taki film prędzej, czy później powstanie. Opowiada on o młodej kobiecie imieniem Parker (Gideon Adlon), która spędza kwarantannę w letnim domu jej rodziny, wraz ze swoją przyjaciółką Miri (Beth Woodlow). Covidowy odpoczynek szybko przeradza się w horror, gdy okazuje się, że bohaterki są śledzone. Jak twierdzą niektórzy recenzenci, "Sick" to jeden z najbardziej intensywnych i ekscytujących slasherów ostatnich lat.

M3GAN

Data premiery: styczeń 2023

Gdzie obejrzeć: Amazon, Apple TV, YouTube (film jest obecnie niedostępny w ramach subskrypcji — wymienione platformy oferują możliwość wypożyczenia)

Motyw lalki zabójcy to w filmach grozy nic nowego. Annabelle i Chucky to ikony tego podgatunku horrorów, ale wiele wskazuje na to, że M3GAN również może dołączyć do tego mrożącego krew w żyłach "hall of fame". Twórcy filmu postanowili uwspółcześnić nieco skostniały leitmotiv. M3GAN (aktorstwo Amie Donald i głos Jenny Davis) to lalka A.I. o naturalnej wielkości, zaprogramowana tak, aby mówiła i poruszała się jak prawdziwa osoba. Pierwotnie miała być towarzyszką niedawno osieroconego dziecka, ale historia nieco się komplikuje, gdy nadopiekuńczość androida (?) przekształca się w instynkt mordercy. Film łączy w sobie elementy grozy i humoru. Co ciekawe, mimo hektolitrów wylanej krwi produkcja otrzymała kategorię wiekową PG-13. Dużą popularność przyniósł filmowi taniec, który spopularyzowali użytkownicy TikToka, jeszcze zanim M3GAN trafiłą do kin. Specyficzną choreografię możecie zobaczyć poniżej:

Infinity Pool

Data premiery: styczeń 2023

Gdzie obejrzeć: brak dostępności w serwisach streamingowych

Infinity Pool" to kolejny w ostatnich latach film, który prezentuje świat bogatych i uprzywilejowanych w mrocznej odsłonie. Fabuła produkcji skupia się na Jamesie Fosterze (Alexander Skarsgard), pisarzu, i jego żonie Em (Cleopatra Jones), którzy wyjeżdżają na wakacje do ekskluzywnego kurortu, w którym wypoczywają inni wpływowi ludzie. Po przypadkowym spotkaniu z Gabi (Mia Goth) odkrywają, że mogą uniknąć kary za jakiekolwiek przestępstwo... za określoną cenę. "Infinity Pool" nie tylko przeraża i emanuje czarnym humorem, ale także subtelnie obnaża mechanizmy władzy. Film zyskał uznanie na festiwalu Sundance. Mroczne zakończenie i brutalne sceny sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów ekstremalnych horrorów.

Scream VI (Krzyk VI)

Data premiery: marzec 2023

Gdzie obejrzeć: brak dostępności w serwisach streamingowych

Jenna Ortega, po ogromny sukcesie serialu "Wednesday", powraca w najnowszej odsłonie serii "Krzyk", która tym razem przenosi nas do Nowego Jorku. "Scream VI" to dynamiczny film, obok którego żaden fan horrorów nie przejdzie obojętnie. Siostry Sam i Tara, które postanawiają rozpocząć nowe życie w Nowym Jorku, odkrywają, że przeszłość ich nie opuszcza, gdy tajemniczy głos powraca wraz z makabrycznymi morderstwami. Ghostface jest bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek wcześniej. Warto dodać, że to pierwszy film z serii, w którym zabrakło Sidney Prescott (granej przez Neve Campbell). Jak zwykle, do ostatnich chwil nie będzie wiadomo, kto przeżyje, a kto zostanie zadźgany.

Evil Dead Rise (Martwe zło: Przebudzenie)

Data premiery: kwiecień 2023

Gdzie obejrzeć: brak dostępności w serwisach streamingowych

Po długiej przerwie, seria "Evil Dead" powróciła na ekrany kin z filmem "Martwe zło: Przebudzenie". Produkcja napisana i wyreżyserowana przez Lee Cronina ("The Hole in the Ground") przynosi świeże spojrzenie na sagę Deadites, łącząc brutalność znaną z pół-remake'u Fede Álvareza z charakterystycznym absurdalnym stylem oryginalnej trylogii Sama Raimiego. Alyssa Sutherland wciela się w postać jednego z najbardziej przerażających stworzeń w całej franczyzie Martwe Zło. Na ekranie nie zabrakło oczywiście efektownych scen gore, które są znakiem rozpoznawczym serii. Co ciekawe, pierwotnie premiera filmu miała odbyć się na HBO Max. W kwietniu trafił on jednak do kin, więc pozostaje mieć nadzieję, że szybko doczekamy się go teraz na VoD.

Jeden z najlepszych horrorów 2023 właśnie trafił do kin!

The Boogeyman

Data premiery: czerwiec 2023

Gdzie obejrzeć: od 2 czerwca film można oglądać w kinach

Kultowa historia stworzona przez Stephena Kinga ponownie powraca na ekrany kin. Tym razem wyreżyserował ją Rob Savage, znany z dobrze przyjętego "Host". "The Boogeyman" to historia dwóch sióstr, Sadie i Sawyer, które próbują poukładać sobie życie po śmierci matki. W trakcie żałoby, ich życie zmienia się nieoczekiwanie, gdy jeden z pacjentów ich ojca niespodziewanie pojawia się w domu, razem z nawiedzoną istotą. Idąc do kina na "The Boogeyman" możecie liczyć na niepokojące sceny z migającym światłem, upiorne dźwięki wdzierające się pod skórę i napięcie, które będzie Wam towarzyszyć aż do napisów końcowych.

Najlepsze horrory 2023: Na co warto czekać

To jednak nie koniec horrorów w 2023 roku. Najbliższe miesiące przyniosą jeszcze więcej mrożących krew w żyłach produkcji, na które z pewnością warto poczekać.

The Exorcist: Believer

Data premiery: 13 października 2023 roku

"The Exorcist: Believer" powróci jako kontynuacja słynnego filmu z 1973 roku. W rolach głównych wystąpią Leslie Odom Jr., Ellen Burstyn, Peter Sattler i Ann Dowd. Na razie to wszystko, co wiemy, ale można się spodziewać, że będzie to jedna z bardziej oczekiwanych premier na Halloween.

Saw X (Piła 10)

Data premiery: 27 października 2023 roku

Choć poprzednia odsłona serii "Saw" - "Spirala" z 2021 roku - okazała się rozczarowaniem, dziesiąty film stworzony w ramach kultowej franczyzy na pewno ponownie przyciągnie uwagę widzów. Zagadki Jigsawa i jego pełne przemocy gry to konwencja, która chyba nigdy nie znudzi się fanom horrorów. W filmie Kevina Greuterta zagrają m.in. Synnøve Macody Lund oraz Octavio Hinojosa.

Cuckoo

Data premiery: 29 września 2023 roku

Hunter Schafer znana z serialu Euforia wystąpi w horrorze "Cuckoo", który trafi do kin tej jesieni. Wcieli się w nastolatkę, która przeprowadza się z rodzicami do kurortu, tylko po to, aby odkryć, że jej nowy dom może nie być tym, czym się wydaje. Kolejna obiecująca produkcja na tegoroczny Halloween.

Poor Things

Data premiery: 8 września 2023 roku

Zapowiadane na wrzesień Poor Things intryguje przede wszystkim gwiazdorską obsadą. W filmie pojawią się m.in.: Emma Stone, Mark Ruffalo i Willem Dafoe. To historia science fiction opowiadająca o kobiecie, która zostaje przywrócona do życia przez naukowca.