Filmy przygodowe 2023: Co warto wypożyczyć lub obejrzeć na VOD?

Najlepsze filmy przygodowe 2023

Rok 2023 przyniósł nam kilka długo oczekiwanych produkcji, kontynuacje znanych serii i trochę nowości. Wybraliśmy filmy, które skutecznie dostarczą dawkę adrenaliny, emocji i rozrywki. Koniecznie dajcie znać, jeśli Waszym zdaniem pominęliśmy jakiś tytuł. Chętnie uzupełnimy nasze zestawienie o kolejne produkcje.

Mission Impossible – Dead Reckoning Part One

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" to najnowszy rozdział kultowej serii. Ethan Hunt (w tej roli oczywiście Tom Cruise) i jego nieustraszona drużyna stają w obliczu kolejnego trudnego zadania. Fabuła przenosi widzów w ekscytującą podróż pełną niebezpieczeństw i zwrotów akcji. To wciąż znak rozpoznawczy tej serii. Bohaterowie trafiają na trop tajnej broni, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić losom świata. Stawka jest jak zwykle wysoka, a napięcie towarzyszy nam od pierwszej minuty oglądania. To znakomite uzupełnienie sagi i obowiązkowa pozycja dla miłośników filmu, który po raz pierwszy pojawił się w kinach w 1996 roku.

Blue Beetle

"Blue Beetle" to historia Jaimego Reyesa, młodego absolwenta college'u, który wraca do domu pełen nadziei na przyszłość. Jednak los ma dla niego zupełnie inne plany. Jaime wchodzi w posiadanie tajemniczego artefaktu znanego jako Skarabeusz, który zmienia go w superbohatera o nadludzkich zdolnościach. Jaime otrzymuje niezwykłą zbroję, która daje mu nadzwyczajną moc. Staje się Blue Beetle i jako superbohater staje do walki ze złem.

Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara

"The Wonderful Story of Henry Sugar" to krótkometrażowy film fantasy, który można obejrzeć na Netflixie. Mamy tu do czynienia z adaptacją dzieła Roalda Dahla, w reżyserii Wesa Andersona, który już wcześniej zachwycił widzów adaptacją innego dzieła Dahla ("Fantastyczny Pan Lis"). Film opowiada o życiu Henry'ego Sugar, młodego bogacza, który odkrywa niezwykły artefakt – książkę opisującą życie doktora Imdada Khana. Khan twierdzi, że potrafi widzieć bez użycia oczu. Henry sam postanawia opanować tę umiejętność i wykorzystać ją w grach hazardowych.

Spy Kids: Armageddon

"Spy Kids: Armageddon" to kontynuacja kultowej serii filmowej, która w 2023 roku powróciła na ekrany za sprawą Roberta Rodrigueza. Tym razem młode pokolenie tajnych agentów staje w obliczu cyberzagrożeń. Akcja filmu koncentruje się wokół dzieci najwybitniejszych agentów, które przypadkowo ułatwiają deweloperowi gier uwolnienie wirusa komputerowego, zdolnego do przejęcia kontroli nad światem. Teraz dzieciaki muszą same stać się szpiegami, by ocalić swoich rodziców i całą ludzkość. To pełne akcji kino familijne, które dostarczy rozrywki nie tylko młodszym widzom, ale także tym, którzy od lat kibicują przygodom rodziny Cortezów.

Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor

"Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" to film, który przenosi nas do świata popularnej gry fabularnej, której historia sięga lat 70. Film opowiada o bardzie Edginie, który po utracie żony i próbie odkupienia swoich win rozpoczyna niebezpieczne życie złodzieja. Razem z barwnymi towarzyszami, w tym barbarzyńcą (babarzyńczycą? barbarzyńczynią?) Holgą Kilgore, czarodziejem Simonem, złodziejem Forge oraz tajemniczą Sofiną, Edgin stara się dokonać spektakularnego skoku. Wszystko dzieje się oczywiście w świecie pełnym magii, niebezpiecznych przygód i intryg. Film zyskał uznanie krytyków i choć nie osiągnął oczekiwanych wyników w box office, zdobył miejsce w sercach fanów D&D.

Strażnicy Galaktyki: Volume 3

To kolejna odsłona serii MCU opowiadającej o przygodach ekstrawaganckiej grupy kosmicznych superbohaterów znanych jako Strażnicy Galaktyki. Film kontynuuje historię tej nietypowej drużyny. Fabuła "trójki" rozwija wątek jednego z członków Strażników, Rocketa, który zostaje poważnie ranny. Drużyna musi znaleźć sposób uratować mu życie. W trakcie tego zadania poznajemy przeszłość Rocket'a, w tym okres jego młodości. W filmie obecni są także inni członkowie Strażników, w tym Quill, Groot, Nebula, Mantis i Drax. Produkcja zdobyła uznanie fanów i powtórzyła sukces komercyjny poprzednich części. To bardzo emocjonalne i pełne akcji zakończenie trylogii. Warto dodać, że w scenie po napisach zapowiedziano kontynuację przygód Strażników z nowym składem.

Flash

"Flash" to kolejny film superbohaterski, tym razem oparty na postaci z komiksów DC Comics. Fabuła tej produkcji skupia się na postaci Barry'ego Allena, znanego jako Flash, który próbuje cofnąć czas, aby zapobiec śmierci swojej matki, ale w efekcie tworzy alternatywną rzeczywistość. W trakcie filmu mamy okazję obserwować, jak Barry, w towarzystwie Batmana, stara się zebrać Ligę Sprawiedliwości, aby przeciwstawić się Generalowi Zodowi. Próba zmiany przeszłości oraz konflikty między bohaterami przynoszą kolejne komplikacje i zagrożenia. "Flash" łączy w sobie elementy podróży w czasie, akcję oraz filozoficzne refleksje na temat konsekwencji działań w równoległych światach.

Transformers: Przebudzenie bestii

"Transformers: Rise of the Beasts" to siódma odsłona serii filmów o Transformerach i kontynuacja "Bumblebee" z 2018 roku. Film skupia się na konflikcie między Autobotami a Terrorconami oraz wprowadza nowe postacie i frakcje Transformerów. Główni bohaterowie wśród ludzi to Noah Diaz, były wojskowy ekspert od elektroniki, i Elena Wallace, badaczka artefaktów. Po przypadkowym odkryciu Klucza Transwarp stają się oni częścią konfliktu między Autobotami a Terrorconami. Film "Transformers: Przebudzenie bestii " kontynuuje opowieść o Transformerach, wprowadzając nowe postacie i elementy fabularne, a także zachowując charakterystyczny konflikt między Autobotami a Decepticonami.

Fast X

"Fast X" to najnowsza odsłona serii "Szybcy i Wściekli", w której wystąpiła plejada gwiazd, w tym m.in. Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, John Cena i Charlize Theron. Dom Toretto i jego rodzina zdołali pokonać każdego wroga, który stawał do tej pory na ich drodze. Tym razem przyjdzie im się zmierzyć z najsilniejszym przeciwnikiem, jaki kiedykolwiek pojawił się w tym uniwersum. "Szybcy i Wściekli" to czysta rozrywka, szczególnie jeśli lubicie samochody. Reakcje krytyków na "Fast X" były mieszane. Na Rotten Tomatoes uzyskał 56% pozytywnych recenzji i średnią ocenę 5.7/10. Film jest postrzegany jako zarówno nieco głupawy, jak i świadomie przerysowany. Ale chyba właśnie za to pokochaliśmy tę serię.

Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia

Nieustraszony archeolog i poszukiwacz przygód, Indiana Jones, wyrusza na kolejną legendarne podróż. W roku 1969, podczas wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, nasz bohater staje przed ważnym zadaniem. Jest zdeterminowany, aby odkryć i wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców, którzy stoją za programami kosmicznymi. Choć film nie jest może tak ekscytujący jak wcześniejsze przygody Indiany Jonesa, to nostalgia związana z powrotem Harrisona Forda na pewno bierze tu górę. Na uwagę zasługuje również świetna ścieżka dźwiękowa Johna Williamsa.