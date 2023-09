Najlepsze horrory z duchami: Kino grozy, które nie da Ci zasnąć

Przygotuj się na mroczną rozrywkę, której głównymi bohaterami są duchy. Oto 11 ponadczasowych horrorów, które przeniosą Cię do świata nadprzyrodzonych zjawisk. Te filmy to prawdziwe klasyki gatunku, które wciąż przerażają i budzą wiele emocji.

Horrory o duchach – najlepsze filmy z duchami 2023

Mam wrażenie, że rok 2023 nie przyniósł jeszcze spektakularnych premier filmowych, jeśli chodzi o horrory z duchami. Postanowiłem więc wybrać te ponadczasowe, które wciąż zasługują na uwagę i mogą ubiegać się o miano najstraszniejszych.

Jeśli szukasz dreszczyku emocji, nadprzyrodzonych zjawisk i kontaktu z zaświatami – wybrałem 11 tytułów, które nadal bronią się w 2023 roku. Mamy tu cały przekrój kina grozy z ostatnich dekad. A może jednak coś mnie ominęło i w tym roku też wyszły jakieś udane horrory o duchach? Daj znać w komentarzach, jeśli w ostatnich miesiącach widziałeś(-aś) jakąś przerażającą świeżynkę wartą uwagi.

Inni ("The Others")

Zaczniemy od klasyka gatunku, "The Others" z Nicole Kidman. Akcja filmu skupia się na Grace, która podczas II wojny światowej czeka w domu na powrót męża wraz z dwójką dzieci cierpiących na fotofobię. To choroba, która uniemożliwia im przebywanie na słońcu. Mimo że w domu panuje ciemność, bohaterka czuje się tam bezpiecznie – do czasu, kiedy zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, gdy jej bezpieczną przystań zaczyna nawiedzać tytułowa obecność.

Lament ("The Wailing")

Film opowiada historię tajemniczej infekcji, która pogrąża małą koreańską wioskę w szaleństwie, powodując, że mieszkańcy brutalnie mordują swoje rodziny. Oficer Jong-goo, próbując rozwikłać tę zagadkę, spotyka tajemniczą kobietę o imieniu Moo-myeong, która twierdzi, że za wszystkim stoi zły japoński duch. W miarę jak fabuła rozwija się, odkrywamy coraz więcej tajemnic związanych z demonami i ofiarami, co jakiś czas mierząc się z tragicznymi wydarzeniami i zaskakującymi zwrotami akcji. To mistrzowskiego połączenie folk horroru z wątkami dotyczącymi szamanizmu.

Kręgosłup Diabła ("The Devil's Backbone")

O tym filmie mówi się, że to hiszpański "Szósty zmysł". Guillermo del Toro stworzył to niepokojące dzieło, jeszcze zanim świat poznał jego interpretację Hellboya, "Labirynt fauna" i "Kształt wody". To historia młodego Carlosa, który trafia do sierocińca podczas hiszpańskiej wojny domowej. Chłopak nawiązuje kontakt z duchem, który szuka zemsty. Miejsce w którym dochodzi do spotkania dwóch światów, skrywa mroczne tajemnice, które Carlos i jego przyjaciele postanawiają rozwikłać. Del Toro w mistrzowski sposób łączy elementy grozy i emocji.

Dziedzictwo. Hereditary ("Hereditary")

"Hereditary" to jeden z tych horrorów, które mało kto chce oglądać w samotności. Fabuła skupia się na rodzinie Annie Graham, która po śmierci swojej matki, Ellen, zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających wydarzeń. To, co wydawało się początkowo wynikiem żałoby i traumy, staje się coraz bardziej makabryczne, odsłaniając mroczne dziedzictwo rodziny Grahamów. W miarę jak tajemnica zostaje odkrywana, wydarzenia przybierają przerażający obrót, prowadząc do tragicznych zdarzeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Lśnienie ("The Shining")

Nie można zapomnieć o klasycznym "Lśnieniu" Stanleya Kubricka. To adaptacja powieści Stephena Kinga, która opowiada o mężczyźnie, który dostaje pracę w odciętym od świata hotelu, gdzie planuje skoncentrować się na pisaniu. Izolacja i stres negatywnie wpływają na jego zdrowie psychiczne i powoli doprowadzają go do szaleństwa. Jack widzi duchy byłych mieszkańców hotelu, którzy nastawiają go przeciwko rodzinie. Napięcie rośnie, a rodzina pisarza musi stawić czoła nadprzyrodzonym siłom.

Duch ("Poltergeist")

"Duch" to klasyka horroru, której nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Film opowiada o rodzinie Freelingów, która mieszka na pozornie spokojnym osiedlu. Nagle ich dom zaczyna być nawiedzany przez duchy i zjawiska paranormalne. Ich najmłodsza córka, Carol Anne, zostaje porwana i przeniesiona do innej rzeczywistości. Szybko okazuje się, że dom został zbudowany na starym cmentarzu, co przyciągnęło złowrogie siły. "Duch" spotkał się z pozytywnym odbiorem i jest dziś uważany za jeden z lepszych horrorów wszech czasów.

Sierociniec ("The Orphanage")

"Sierociniec" to debiut reżyserski J. A. Bayony, który w 2018 roku reżyserował "Jurassic World: Fallen Kingdom". Fabuła filmu skupia się na Laurze, która wraca do domu dziecka, w którym się wychowywała, z zamiarem przekształcenia go w placówkę dla niepełnosprawnych dzieci. Po kłótni z adoptowanym synem Simónem chłopiec znika. W trakcie poszukiwań wychodzi na jaw tajemnica z przeszłości, a Laura musi zmierzyć się z duchami i tragiczną historią sierocińca. Film spotkał się z uznaniem krytyków i zdobył wiele nagród, w tym siedem statuetek Goya (to takie hiszpańskie Oscary) .

Personal Shopper

"Personal Shopper" to film, który miesza wątek zjawisk nadprzyrodzonych z... nowoczesnymi technologiami. Kristen Stewart w roli głównej wciela się w postać Maureen, asystentki celebrytki, która próbuje nawiązać kontakt ze swoim zmarłym bliźniakiem. Film eksploruje, jak technologia kształtuje nasze relacje z osobami zmarłymi, łącząc wątek duchów z codziennym używaniem smartfonów i przeglądaniem internetu.

Obecność ("The Conjurinn")

"The Conjuring" to kolejny horror po obejrzeniu którego nocne spacery po domu przez kilka dni mogą wywoływać dyskomfort. Ed i Lorraine Warren pomagają rodzinie Perronów, która doświadcza niewyjaśnionych zjawisk po przeprowadzce na farmę w Rhode Island. Okazuje się, że dom był wcześniej miejscem okultystycznych rytuałów, a duch złowrogiej Bathsheby Sherman terroryzuje rodzinę. Warrenowie próbują przeprowadzić egzorcyzm, aby uwolnić rodzinę od przekleństwa. Film zapoczątkował serię filmów w ramach "The Conjuring Universe".

Puls ("Kairo")

"Puls" to japoński film grozy z 2001 roku, w reżyserii Kiyoshiego Kurosawy. Fabuła skupia się na duchach, które przenikają świat żywych poprzez Internet. Film opowiada dwie równoległe historie, które ostatecznie się łączą. Pierwsza to historia Michi Kudo, która odkrywa makabryczne tajemnice po śmierci kolegi. Druga historia dotyczy Ryosuke Kawashimy, studenta ekonomii, który odkrywa przerażające obrazy w Internecie, wskazujące na inwazję dusz zmarłych na świat żywych. Ostatecznie obie historie prowadzą do apokaliptycznego scenariusza, w którym duchy zaczynają niszczyć świat.

Tropiciele Mogił ("Grave Encounters")

"Grave Encounters" to kanadyjski horror o duchach z 2011 roku, który opowiada historię ekipy telewizyjnej realizującej program o zjawiskach paranormalnych. Grupa odwiedza opuszczony szpital psychiatryczny, gdzie miały miejsce tajemnicze wydarzenia. Fabuła filmu opiera się na odnalezionych nagraniach wykonanych przez ekipę. Mamy więc do czynienia z gatunkiem "Found Footage". Film zdobył status kultowego dzieła wśród miłośników horrorów.