Maj na platformie Prime Video zapowiada się naprawdę dobrze, jeśli chodzi o premiery filmowe i serialowe - znamy już wszystkie nowości, które pojawią się w przyszłym miesiącu. Wśród najbardziej wyczekiwanych produkcji znajdują się zarówno oryginalne seriale Prime Video, jak i filmy, które zostały nabyte przez platformę na licencji.

Nowe filmy i seriale Prime Video maj 2024

Na czele premiery własnej jest film "Na samą myśl o tobie", który oferuje współczesną opowieść o miłości. Anne Hathaway wciela się w rolę samotnej matki, która zostaje uwiedziona przez członka popularnego boysbandu. Czy ich romans przetrwa presję sławy i reflektorów? To pytanie stawiane w filmie, które obiecuje być czymś więcej niż typowym romansidłem - czy mu się uda?

Serial "Farma Clarksona" powraca z trzecim sezonem, zapewniając typową dla tej produkcji dawkę humoru i emocji związanych z prowadzeniem farmy przez uwielbianego przez wielu prezentera Jeremy'ego Clarksona. Tym razem Diddly Squat musi zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami, w tym upałami, inflacją i groźbą zamknięcia sklepu na farmie. Nadchodzi także adaptacja bestsellerowej powieści "Maxton Hall - The Word Between Us". W niej, Ruby, uczennica prywatnej szkoły, przypadkowo odkrywa tajemnicę, która zmusza ją do konfrontacji z aroganckim dziedzicem. To tylko początek ich namiętnej wymiany zdań, która może zapalić iskrę między nimi.

Serial "Peryferia" powraca z drugim sezonem, oferując jeszcze głębsze wglądy w życie rodziny Abbotta i ich walkę o przetrwanie na pustkowiach Wyoming. Na koniec miesiąca, Kevin Hart powraca w "Die Hart 2: Die Harter", oferując mieszankę akcji i komedii w swojej unikalnej odsłonie. Oprócz produkcji własnych, Prime Video prezentuje również inne ciekawe premiery, takie jak "Córka króla moczarów", "Biała odwaga" czy "Demeter: Przebudzenie zła", obiecujące wiele niezapomnianych chwil i emocji dla widzów.

Co nowego w maju na Prime Video? Dokumenty, filmy i seriale

Dla fanów sportu, dokumentalny serial "99" przenosi widzów z powrotem do historycznego sezonu Manchesteru United, zapewniając wyjątkowe spojrzenie na jedno z największych osiągnięć w światowej piłce nożnej. To chyba najbardziej emocjonująca dla mnie premiera ze względu na moją sympatię do tego klubu - cieszę się, że po tak wielu produkcjach dokumentalnych o sporcie dostaniemy coś nowego właśnie o Czerwonych z Manchesteru i to właśnie w takich okolicznościach.

Nadchodzi także oryginalny polski film Prime Video "Nieobliczalna", w którym wystąpią doskonale Wam gwiazdy polskiego kina: Agnieszka Grochowska, Paweł Małaszyński, Magdalena Cielecka, Julia Wieniawa i Andrzej Seweryn. Bohaterowie filmu odkrywają przed nami zawiłe sieci ludzkich relacji.

W centrum opowieści znajduje się pozornie idealny związek dwojga głównych bohaterów, za którym kryją się mroczne tajemnice. Ojciec jednego z nich, w którego rolę wciela się Andrzej Seweryn, jest jedyną osobą znającą prawdę. Magdalena Cielecka gra przyjaciółkę bohaterki, Alicję, która również zmaga się z własnymi problemami. Julia Wieniawa i Dawid Ptak dodają historii iskry, tworząc nieoczekiwane połączenie w tej pełnej zwrotów akcji fabule, gdzie erotyczne napięcie, zakazana miłość, zazdrość, zemsta, zdrada i kłamstwo splatają się w nieprzewidywalny splot wydarzeń.

Pod koniec maja zobaczymy także "Białą odwagę" - film, który niedawno był w kinach, a teraz będzie można go zobaczyć w domowym zaciszu.

Prime Video maj 2024 lista nowości