"Peaky Blinders" to marka, która od lat budzi równie wiele emocji. Serial z Cillianem Murphym w roli głównej był niepozornym debiutem, który szturmem rozkochał w sobie widzów z całego świata.

Po kilku sezonach serialu oficjalnie zapowiedziano kontynuację w formie filmowej. Tutaj jednak cierpliwość fanów została wystawiona na poważną próbę. Nareszcie jednak przybywa szczegółów z nią związanych.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że prace nad filmem "Peaky Blinders" będącym bezpośrednią kontynuacją serialu osadzoną w realiach II Wojny Światowej mają ruszyć już jesienią. Zabrakło wówczas jakichkolwiek konkretów. Bo to, że mają ruszyć jesienią niewiele tak naprawdę mówi. Ale Steven Knight w udzielonym ostatnio wywiadzie NME uchylił rąbka tajemnicy. Twórca powiedział:

To się wydarzy. I to już we wrześniu. Właśnie dokonuję ostatnich szlifów, które potrwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zdjęć. Ale już tam prawie jesteśmy. Mamy wszystko załatwione, mamy wszystkie zobowiązania, których potrzebujemy, jesteśmy gotowi do pracy. Myślę, że film znów będzie krokiem naprzód i wspaniale, że fani marki będą mogli spotkać się w jednym miejscu i go obejrzeć. Budżet będzie większy, ale ponieważ wiemy, że kończymy ten rozdział, wszyscy postaramy się dać z siebie wszystko. Cillian [Murphy] naprawdę się do tego nadaje. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia zdjęć.