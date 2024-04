Niektóre seriale Netfliksa stają się światowym hitem z dnia na dzień, choć nikt nie dawał wiary że ten projekt w ogóle może się udać. Tak było właśnie z "One Piece" — adaptacją kultowej mangi. No właśnie: jak to jest z adaptacjami mang: wszyscy wiemy. Te, podobnie jak przez lata było z grami wideo, nie miały szczęścia do aktorskich wersji. Najlepiej przyjmowane były te tworzone w Azji. Ich japońskie, koreańskie czy tajwańskie wersje. Jeżeli zaś chodzi o rynek zachodni — klapa goniła klapę.

I tu nagle objawił się "One Piece". Projekt w który większość widzów w ogóle nie wierzyła okazał się wielkim sukcesem. Zaangażowanie twórców i całej ekipy aktorów, która nie ukrywa swojego uwielbienia do serii, okazał się strzałem w dziesiątkę. O tym, że drugi sezon powstanie — wiadomo nie od dziś. Teraz jednak znamy nieco więcej szczegółów.

"One Piece" od Netflix: kiedy drugim sezon?

Serwis What's on Netflix podzielił się pierwszymi szczegółami związanymi z kontynuacją serialu. Zdjęcia mają rozpocząć się już tej wiosny — a dokładniej, w czerwcu. Te mają być kręcone nie tylko w RPA, ale także w Meksyku oraz Hiszpanii. Całość ma zakończyć się w styczniu przyszłego roku. I choć nie pada jeszcze żadna oficjalna data premiery, to biorąc pod uwagę fakt że całość ma się analogicznie do tego, jak wyglądała w przypadku pierwszego sezonu, premiery nowych odcinków spodziewać się można pod koniec przyszłego roku.