Już za kilka tygodni w katalogu Disney+ zadebiutuje nowy serial oparty na historii legendarnej drużyny koszykówki — L.A. Clippers. Jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się tematem, to prawdopodobnie słyszeliście o kontrowersjach z nią związanych. Serial skupiać się będzie właśnie na kulisach działalności i postaci Donald Sterling, który wsławił się swoim nagannym podejściem. Podejściem, które ostatecznie doprowadziło go do zbanowania go w lidze NBA i zmuszenia go by sprzedał klub.

Nadchodzi serial o L.A. Clippers. W rolach głównych gwiazdy "Współczesna Rodzina" i "Czarno to widzę"

Serial oparty będzie na popularnym podcaście ESPN zatytułowanym "The Sterling Affairs" i składać się będzie z sześciu odcinków. W rolach głównych w serialu zobaczymy m.in. Eda O'neill'a ("Świat według Bundych", "Współczesna Rodzina"), Cleopatrę Coleman ("The Last Man on Earth", "Rebel Moon"), Jacki Weaver ("Satysfakcja") i Laurence'a Fishburne'a ("Czarno to widzę", "Matrix").

Serial od FX "Clipped" zagląda za kulisy rasistowskich uwag znanego właściciela NBA, uchwyconych na taśmie słyszanej na całym świecie. Mini-serial przedstawia zderzenie dysfunkcyjnej organizacji koszykarskiej z jeszcze mniej funkcjonalnym małżeństwem oraz wpływ taśmy na zespół postaci dążących do zwycięstwa na tle najbardziej przeklętej drużyny w lidze.

To dramatyczna historia oparta na faktach, która odbiła się szerokim echem w świecie sportu... i nie tylko. Mini-serial będzie realizowany na zlecenie stacji FX (m.in. "Szogun"). Ma trafić do katalogu amerykańskiego Hulu już czwartego czerwca. Prawdopodobnie, podobnie jak inne produkcje stacji, w Polsce będzie można zobaczyć go w Disney+.