Wszyscy włączamy Netflix i oglądamy polski film „Prime Time” – recenzja

Nie było mi łatwo rozpocząć tę recenzję, ponieważ już na samym początku chciałbym Wam opowiedzieć o wszystkich zaletach tego filmu. Na wstępie zaznaczę, że kilka zarzutów wobec „Prime Time” też mam, ale chyba kluczową informacją jest to, że Netflix nareszcie serwuje nam solidną polską premierę pełnometrażową. Ciekawi mnie, czy gdyby nie pandemia, to platforma zdołałaby zakupić prawa do premiery online, czy „Prime Time” nie trafiłby najpierw do kin. Niezależnie od tego, od dziś możecie ten film zobaczyć na Netfliksie i zdecydowanie warto go obejrzeć. Już tłumaczę dlaczego.

Co się stało z kinami i serwisami VOD? Branża już nie będzie taka sama

Prime Time – o czym opowiada film?