Co się stało z kinami i serwisami VOD? Branża już nie będzie taka sama

Na tę chwilę „Godzilla vs. Kong” zmierza do polskich kin, mimo że w USA można obejrzeć ten film online, a przed nami premiera „Mortal Kombat”, o którego debiut na HBO GO w Polsce wciąż zadajemy sobie pytanie, bo niektóre podstrony HBO GO już zapowiadają wprowadzenie HBO Max do Polski. W międzyczasie dowiedzieliśmy się natomiast, że strategia Warner Bros. na 2022 nie będzie przedłużeniem działań z 2021 – filmy wracają do kin, a na VOD zawitają po 45 lub nawet 17 dniach od debiutu w kinach.

Netflix znakomicie odnajduje się w obecnej sytuacji – tworzy więcej niż kiedykolwiek wcześniej

Tymczasem Netflix szykujenie lada premiery premiery – trzy potencjalne megahity od znanych twórców i ze świetną obsadą. Zapowiedział też rozległą współpracę z Sony i od 2022 filmy tego studia po debiucie w kinach będą pojawiać się właśnie w tym serwisie VOD. Zamiast przygotowania własnej platformy, Sony postawiło na giganta o ogromnym zasięgu, jednocześnie jednak pracując nad Bravia Core, czyli usługą streamingową z najwyższą jakością obrazu i dźwięku, prawdopodobnie porównywalną z nośnikami 4K Ultra HD Blu-ray, które bezapelacyjne zapewniają najlepsze warunki do seansu. Netflix przedstawił też swoje plany na polski rynek, gdzie pojawi się 5 lokalnych filmów i 4 seriale. Kto wie, być może niektóre z pełnometrażowych produkcji trafiłyby też do kin w innych warunkach?

Lista premier – opóźnione filmy, na które czekamy w 2021, 2022 i 2023

Co się stało z kinami i serwisami VOD?