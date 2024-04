Świetne zestawienie Prime Gaming na kwiecień! Prezenty nawet dla graczy konsolowych

Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime — wszystko w ramach jednego abonamentu za 49 zł rocznie (lub 10,99 zł miesięcznie). Po dość przeciętnym marcu, w ramach którego w katalogu pojawiło się kilka mało znanych gier i właściwie tylko Fallout 2 wzbudzał większe emocje, kwiecień wygląda bardziej interesująco. Poznajcie gry i dodatki, które w ramach Prime Gaming pojawią już w tym miesiącu.

Źródło: Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming w kwietniu 2024. Co nowego?

4 kwietnia:

Chivalry 2 [Epic Games]

Faraway 2: Jungle Escape [Amazon Games App]

Black Desert [Black Desert Online Launcher]

11 kwietnia:

Drawn: Trail of Shadows [Amazon Games App]

Faraway 3: Arctic Escape [Amazon Games App]

Fallout 76 [wersja na PC na GOG, wersja na konsole Xbox na Microsoft Store]

Demon’s Tilt [Epic Games]

18 kwietnia:

Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition [Legacy Games]

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App]

25 kwietnia:

Living Legends: Fallen Sky [Amazon Games App]

Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App]

Tiny Robots Recharged [Amazon Games App]

Świetny kwiecień w Prime Gaming

Trzeba przyznać, że kwiecień prezentuje się zaskakująco dobrze w Amazon Prime Gaming — szczególne wrażenie robi Chivalry 2, Black Desert i Fallout 76. Jest więc w czym wybierać, ale też nie trzeba się spieszyć, by ograć wszystko. Oferta Amazon Prime Gaming jest ograniczona czasowo, gdy tylko odbierzecie gry i zapiszecie je na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store, zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

