Co nowego w Prime Gaming? Pełna oferta gier na marzec

Pogoda na marzec jeszcze nie zachęca do spacerów, więc jeśli i tak mieliście w planach świętować wiosnę przed komputerem, to powinniście zerknąć na najnowszą aktualizację oferty Prime Gaming. To też idealny moment na przygotowanie się do nadchodzącej premiery serialu z uniwersum Fallout. Jedna z części kultowej serii postapokaliptycznych gier od Bethesdy trafi bowiem do biblioteki gamingowej usługi od Amazon.

W marcu posiadacze Prime Gaming będą mogli wcielić się w postapokaliptycznego marudera i… kierowcę busa

W lutym posiadacze subskrypcji Prime Gaming mogli pobierać na swoje urządzenia między innymi Breakout Recharged, Gravitar: Recharged czy pierwszego Fallouta. W marcu perełką będzie druga odsłona popularnego RPG, a poza nim do oferty trafi także 7 innych, pomniejszych produkcji. Oto pełna lista:

7 marca

Fallout 2 (GOG)

Scarf (Amazon Games App)

14 marca

Mystery Case Files: Moths to a Flame (Amazon Games App)

Invincible Presents: Atom Eve (Epic Games Store)

21 marca

Pearls of Atlantis: The Cove (Legacy Games Code)

28 marca

Bus Simulator 12: Next Stop (Amazon Games App)

Throught the Darkest of Times (Amazon Games App)

Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker (Amazon Games App)

Prime Gaming to oczywiście nie tylko gry. Amazon w swojej usłudze dla graczy oferuje także liczne dodatki, skórki, skrzynki i inne elementy wirtualnej zawartości do gier. Pełna lista korzyści płynących z abonamentu dostępna jest pod tym adresem.

