Black Friday w PlayStation Store i Microsoft Store. Gry w niższych cenach

Tradycyjnie, jak co roku, PlayStation Store i Microsoft Store świętują Black Friday tydzień wcześniej. W obu sklepach wystartowały właśnie promocje na cyfrowe gry. Największe hity i mniej znane tytuły kupicie teraz w niższych cenach.

Black Friday w tym roku przypada 26 listopada, ale nie przeszkadza to sklepom w przyciąganiu klientów znacznie wcześniej. Z podobnego założenia wychodzą cyfrowe sklepy PlayStation Store i Microsoft Store. Zarówno Sony jak i Microsoft już teraz zapraszają do zakupów. W obu sklepach znajdziecie setki gier w niższych cenach. Idealnie na mroźne, weekendowe wieczory.

Black Friday w PlayStation Store. Przegląd promocji na gry

PlayStation Store świętuje Black Friday do 30 listopada. W tym roku promocja zostałą podzielona na trzy sekcje: Świetne Okazje, Zawiera wersję na PS5 oraz Bestsellery. Każda z nich to dziesiątki przecenionych tytułów, w które warto zagrać. W niższych cenach kupicie m.in. Assassin's Creed Valhalla (PS4/PS5) za 144,50 zł, Grand Theft Auto V Edycja Premium Online za 60,90 zł, The Last of Us Part II za 84,50 zł, Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku za 39,80 zł, Ghost of Tsushima (PS4/PS5) za 254,25 zł. Do tego DARK SOULS: REMASTERED za 84,50 zł, remake Demon’s Souls za 210,18 zł, FIFA 22 na PS4 za 179,94 zł i FIFA 22 na PS5 za 244,93 zł, DEATHLOOP za 144,50 zł, Resident Evil Village (PS4/PS5) za 124,27 zł i Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4/PS5) za 164,50 zł. Pełną rozpiskę gier objętych promocją Black Friday znajdziecie na stronach PlayStation Store.

Black Friday w Microsoft Store. Przegląd promocji na gry

Promocja związana Black Friday w Microsoft Store potrwa do 2 grudnia. W trakcje jej trwania kupicie m.in. Far Cry 6 za 202,99 zł, Marvel: Strażnicy Galaktyki za 188,49 zł, Halo: kolekcja Master Chief (dostępne też w ramach abonamentu Xbox Game Pass) za 74,50 zł, Yakuza: Like a Dragon (dostępne też w ramach abonamentu Xbox Game Pass) za 129,99 zł, Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku za 39,99 zł, czy Control Ultimate Edition za 50,99 zł. Pełną listę gier objętych promocją znajdziecie na stronach Microsoft Store. Przy okazji warto przypomnieć o promocji na abonament Xbox Game Pass na komputer PC. Za 4 zł można otrzymać 3 miesiące dostępu do bogatego katalogu gier.

Warto jednak skorzystać z dodatkowej oferty. Posiadając Xbox Game Pass na komputer i wymieniając go na Xbox Game Pass Ultimate za dodatkowe 4 zł, otrzymacie łącznie 4 miesiące najwyższego abonamentu Game Pass. A ten, oprócz dostępu do gier na PC i konsole, pozwala na granie w chmurze na urządzeniach mobilnych. Teraz z grania w chmurze Xbox skorzystacie również na konsolach Xbox One oraz Series X|S.

Znaleźliście coś dla siebie? Wybór jest naprawdę spory i wiele gier prosi się by je kupić. Ja się jednak wstrzymam. Mój katalog zaległych gier obecnie jest duży. Dodanie do niego kolejnych pozycji sprawi, że nie będę miał ochoty grać w żaden z nich. Dam im szansę przy okazji kolejnej promocji - kto wie, może będą jeszcze tańsze, a ja zdążę nadrobić zaległości.